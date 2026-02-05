蘭指部舟艇漕渡訓練 強化水上作戰能量

記者陳彥陵／綜合報導

為精進戰時渡河與水上機動能力，陸軍蘭陽地區指揮部戰鬥工兵連日前在宜蘭地區實施舟艇漕渡訓練。訓練以實戰化想定為導向，透過實際水域操作，檢驗官兵操舟技術與協同作業能力，循序強化官兵對水上行動流程的熟稔度，發揮工兵部隊在不對稱作戰中的關鍵支援效能，落實「防衛固守、重層嚇阻」整體戰略。

連長白少校表示，藉由新訓練模式與思維，讓官兵在貼近戰場環境的情境中反覆演練，不僅提升對舟艇性能與操作要領的掌握，也強化臨場判斷與團隊默契。

蘭指部戰鬥工兵連日前實施舟艇漕渡訓練，強化水上作戰能量。（蘭指部提供）