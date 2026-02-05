蘭潭好漢坡煥新啟用 大白熊陪伴迎春慢遊嘉義

嘉義市政府持續推動蘭潭景區環境優化，「蘭潭休憩環境整備工程」已於1月底正式開放，其中備受市民期待的好漢坡以全新面貌亮相。結合日前登場、話題十足的蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，市府邀請民眾於春節連假走訪蘭潭，賞湖景、拍美照、慢步健行，感受療癒又悠閒的嘉義假期。

↑圖說：可愛療癒的大白熊靜靜坐在湖畔，吸引遊客駐足合影。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，本次工程以「輕旅行、慢生活」為核心理念，針對長期為登高健行熱點、卻對長者與親子族群較不友善的好漢坡進行全面改善。過去僅有單一陡坡設計，雨天易滑，本次重新規劃為一側斜坡、一側階梯的複合式動線，並加強防滑設計，完工後共設置323階，讓民眾可依自身體能選擇合適路線，提升安全性與運動舒適度，也成為春節走春的新亮點。

↑圖說：備受市民期待的好漢坡以全新面貌亮相，調整為「一側斜坡、一側階梯」的複合式設計，兼顧不同體能與使用需求。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

觀光新聞處指出，整備工程除好漢坡外，也同步改善蘭潭環潭步道、月影潭心及姊妹亭周邊空間，包含步道鋪面與附屬設施整修，並汰換老舊照明設備，全面優化夜間光環境。照明設計採低眩光、柔和溫潤的配置原則，在兼顧夜間行走安全的同時，也友善周邊生態，營造適合夜間散步與慢遊的湖畔氛圍。

近期成為打卡熱點的蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，也為整體景區增添療癒氣息。可愛的大白熊靜坐湖畔，與整修後的步道及遼闊湖景相互映襯，吸引親子、情侶與遊客駐足合影，成為春節期間必拍的景區亮點。

↑圖說：蘭潭休憩環境整備工程針對蘭潭重點區域，進行步道鋪面與附屬設施整修。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

市府表示，春節連假期間歡迎民眾安排一趟嘉義輕旅行，白天可挑戰323階好漢坡或沿環潭步道悠閒漫步，夜晚則欣賞煥然一新的燈光景致，與大白熊留下新年回憶。未來也將持續透過景觀改善與特色營造，讓蘭潭成為一年四季、日夜皆宜的城市後花園。

