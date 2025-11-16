蘭燈之星英語培育 成果亮眼

「二○二五年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」在蘭陽女中圓滿落幕。



（圖：林燈文教公益基金會提供）

▲「二○二五年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」在蘭陽女中圓滿落幕。



（圖：林燈文教公益基金會提供）

林燈文教公益基金會於十一月十五日在蘭陽女中舉辦「二○二五年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」，總計有七十五名高中職生共獲得八十二萬五千元的獎學金，總人數累計達到四八四七名，累積獎金已超過四八○○萬元；此屆蘭燈之星英檢計畫亦有八十八名取得結業資格，其中有四十位同學成功通過多益測驗，總計獲得十一萬七千元的多益獎學金，過關的比例也年年攀升，基金會亦以「全民雙語時代」為主題，展現五年來推動成果，從語言學習到思辨實踐，宜蘭的孩子正以更自然、更自信的姿態開口說英語，體現英語學習在地方教育中扎根成長的真實樣貌。

廣告 廣告

英語力不再只是升學的加分工具，而是已成為宜蘭學子人人必備的基本技能！五年來，林燈文教公益基金會透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進的方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，再進一步發展到英語思辯與表達訓練，讓英語力不只用於考試，也不再是課外延伸的第二專長，而是能真實運用於生活、學習與未來職場之中。

典禮中，蘭陽女中主任簡森乙也代表林燈英語資源中心分享五年來的執行成果，據統計，參與「蘭燈之星英語培育計畫」的學生人數累積已超過二一六一人，且持續穩定成長；其中有超過四○○名學子順利通過英檢與多益測驗，更有五十三人榮獲多益金色證書，展現宜蘭地區學生英語實力的顯著提升。

五位在英語力表現傑出的同學，也用自己的真實故事，詮釋「學以致用」的精神，包括今年通過海外遊學補助計畫評選的蘭陽女中陳映慈同學，分享她如何做足準備、成功圓夢；蔡芯語同學則以流利的英語在童玩節擔任親善大使，接待來自波蘭與蒙古的嘉賓；宜蘭高中的洪子軒與林鉑森同學，談起他們參與林燈盃英語辯論比賽的初體驗，並通過層層關卡，在全國英語辯論賽以最高積分奪下優勝，還有羅東高中陳冠臻同學以穩健實力拿下多益金色證書，分享自己參與多益班教學的心得，並鼓勵學弟妹持續挑戰自我。