蘭燈之星英語培育 5年頒發總獎金逾4800萬元

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】林燈文教公益基金會五年來持續推動「蘭燈之星英語培育計畫」，從國小到高中職建構完整英語學習系統，全額資助課程與師資，投入經費逾2,000萬元。課程著重實際應用與表達能力，包括口說班、多益班、英語辯論與英語表達競賽等。「2025年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」日前於蘭陽女中舉行，總計有75名高中職生共獲得82.5萬元的獎學金，總人數累計達到4,847人，總獎金突破4,800萬元。

基金會總執行長林純美表示，我一直很主張英文要從小學開始學起，因為越早接觸英文，孩子們講起來就會越自然、越流利，這些年舉辦的各種課程，以及強化英語思辨能力的「英語表達力競賽」、「英語辯論比賽」和「企業論壇」，都是希望讓孩子們擁有更多機會練習用英語對話；更重要的是，要能學會把思辨力和語言力結合起來，真正用英語表達想法、說出自己的觀點，現在看到孩子們自信地用英語表達自己，這代表英語力已不再是少數菁英的特權，而是宜蘭孩子的基本能力！

值得一提的是，基金會從去年起更擴大英語培育的參與層面，不再只有升學導向的高中職學生受惠，包括宜蘭高中籃球隊、頭城家商排球隊的球員，紛紛加入了英語班培訓課程。令人驚喜的是，此次頒獎典禮上，平常總是「惜字如金」的宜中籃球球員，已能全程用英語分享自己在球隊培訓的收穫和心得，展現出語言力在實際情境中的運用已然深化，也強化了他們在國際交流場合中開口表達的自信與能力。