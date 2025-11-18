蘭花廢棄工寮囚禁3詐團成員 警驚險攻堅救3人

詐團黑吃黑囚禁虐待三名詐團成員，雲林檢警破獲以49歲郭姓男子為首的詐騙集團。（圖／東森新聞）





詐團黑吃黑囚禁虐待三名詐團成員，雲林檢警破獲以49歲郭姓男子為首的詐騙集團，把提供帳戶和涉嫌黑吃黑的成員，囚禁在北港一處蘭花廢棄工寮。員警一舉攻堅，救出三名被拘禁的被害人，逮捕郭姓主嫌等12人，直擊攻堅現場，全案偵查終結，起訴7人。

員警：「小心小心。」大批員警荷槍實彈，架梯越過這道鐵門，接著進到工寮。沒想到大型鐵門旁，還有一道綠色門已經上鎖，員警拿出破門錘和鐵撬破門攻進去。員警：「Go，Go，Go。」

廣告 廣告

廢棄工寮相當大，員警兵分多路，在房間裡查獲看管被害人的嫌犯。員警：「警察警察警察，出來，警察，幹什麼趴著，先趴著，蹲著，蹲下去，蹲著。」

兩名嫌犯被逮，另一人趁機逃竄，躲到蘭花園溫室，還是被逮住。員警：「手攤開。」

雲林警方接獲情資，有詐騙集團把侵占詐騙款項的成員，從桃園押到北港一處種植蘭花的廢棄園區拘禁。警方經過多日蒐證、跟監，一舉攻堅，將三名被囚禁的被害人救出，同時逮捕三名負責看守的嫌犯。檢警表示，這個以49歲郭姓主嫌為首的詐騙集團，以高薪利誘莊姓、洪姓和廖姓男子，要他們擔任人頭公司負責人或提供個人帳號，得手後就把他們囚禁在廢棄的蘭花園溫室工寮，甚至還有成員黑吃黑，也被拘禁毆打。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「待莊姓男子將其擔任，人頭公司負責人之金融帳戶，交給郭姓為首之詐騙集團之後，即將莊姓男子等三人予以監禁。」

集團其他成員拿到人頭帳戶後，再以假投資方式詐騙，接著還以多個帳戶把錢換成美金，匯到智利銀行，企圖阻撓檢方查緝、遮斷金流。檢方查獲的金流就有2400萬。

警方陸續在嘉義、桃園和彰化逮捕郭姓幕後首腦和葉姓金主等12人，同時查扣海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯、喪失煙彈等毒品，還有他們囚禁被害人用的鎮暴槍、子彈、刀械，跟束帶、辣椒水等工具。12名嫌犯移送後，郭姓主嫌等四人被法院裁定羈押，依詐欺、組織犯罪和妨害自由等罪提起公訴。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

限速50照樣飆！14輛改裝車在雲林台1線競速

醫起看／全台最胖縣市曝光！ 還有3地「變胖了」

鬧烏龍！張麗善粉專誤傳「上班上課」秒刪 縣府回應了

