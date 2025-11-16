蘭蘭夫人會客室（上）／人間別白走一趟 尹昭德
尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂》飾演溫暖嚴謹的梅樹師，他拍過影視作品百餘部，上月去花蓮當鏟子超人，是圈內正能量好人代表，但他的成長歲月也是磕磕碰碰的，甚至一度要出家！人到中年，看過去、想未來，尹昭德說：「我們不要白白來人間走一趟，要讓自己有被需要的價值。」
為善的布施或奉獻，在哪裡都能做。
尹昭德57歲保養得不錯，他入行就演男主角，沒有特效的年代，為《飛俠阿達》腳綁沙袋奔跑狠狠練；和黃磊拍《夜奔》時，片場結束直接去打籃球，還惹得女主角劉若英吃味。
當年他要讀研究所，被賴聲川找去演《飛》片，引起學校理論和實務兩派師長的激辯，他一度為學業只得放棄演出，不甘心的蹲地大哭！誰知峰迴路轉，半年後還找不到主角的賴聲川又回頭找他，才讓他學業與事業兼得。
挑梁拍大片後，尹昭德一度非常挑戲，角色沒厚度、劇本有問題的統統不接，當時的經紀人尹慧文提醒他：「梁朝偉有每一部戲都拿獎嗎？你有看過《東成西就》嗎？演員要常曝光，不能讓觀眾忘記。」李立群也曾說演員沒有選擇戰場的權利，不過讓尹昭德真正想通的，還是步入婚姻要養家。
現在每月給老婆15萬元付貸款等家用，尹昭德老實說沒有全部上繳，「這樣她的生日、各紀念日和過年過節，我還有錢包紅包或買禮物，有時候外出吃飯是爸爸請客，大家都開心啊。」
為離家出走的媽媽許願平安健康，尹昭德高中開始吃素，結婚後夫妻葷、素各吃各的，但他生了一場大病，老婆吃素為他祈福，他也許下恢復健康就盡力做慈善的心願。現在老婆陪他一起吃素，他對老婆更是愛意、敬意滿滿，兩個兒子在家也都陪爸媽一起吃素。
尹昭德一直很有佛緣，高中他住在老師開的佛堂裡，從情竇初開、交了女朋友再到失戀，他在思念母親的雙重打擊下，竟然萌生出家念頭！還好老師細心開導，要他走入無形的佛堂，畢竟為善的布施或奉獻，在哪裡都能做。
做好事的人，不見得會讀佛經，有 些人讀佛經讓心神鎮靜，尹昭德則是靠運動讓自己不要胡思亂想。這次當鏟子超人，真是體力、耐力的大考驗，他忍不住說：「還好我平常都有練深蹲！」
他鏟土時被認出來，屋主滿心感謝，原來當年尹昭德主演的《台九線上的愛》，屋主竟然是這部戲的臨演。人生緣分太奇妙，老天爺的重拳考驗，必須每次都站得起來，才足堪重任，才能創造自己被需要的價值，尹昭德說：「生活可以簡單，生命必須不凡。」
