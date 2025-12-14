蘭蘭夫人會客室（上）／洪暐哲當小奶狗，快樂又放心

當初懷著星夢去韓國當練習生，洪暐哲吃苦耐勞認真練，如今返台出單曲接活動又演戲，重燃夢想。

K-pop浪潮襲捲全球，許多懷抱星夢的年輕人赴韓當練習生，近日在劇集《整形過後》飾演張榕容身邊小奶狗、還秀了一口韓文的洪暐哲，曾有4年苦練狠操的練習生經驗，但他經歷了一場身心俱疲，如今帶著紮實功底返台尋找夢想，也重拾快樂。

洪暐哲是享受表演的人，從小聽到音樂，身體就會跟著節拍律動，他長相清秀可愛，也喜歡被人注視，班上徵求才藝表演，他永遠是第一個舉手參加的，因此母親從小就送他去學習舞蹈，在16歲那年被星探發掘，送去韓國當練習生。

洪暐哲每天早上11點進公司、量體重，歌、舞、韓文等課程加上自主練習，一路練到凌晨四點才回去睡覺。他從來不敢在晚上10點可以走的時間離開公司，因為每週都有人被淘汰、每週都有新人加入，競爭壓力爆錶。

只要是表演的訓練，我都不覺得累。

「我其實很適應，只要是表演的訓練，我都不覺得累。」那段日子受了專業大量的訓練，但「不知何時能出道」的壓力沉重，而韓國娛樂圈競爭激烈，就算洪暐哲後來被派去大陸選秀節目並成為冠軍隊出道，但卻遇到疫情，眼看又要回韓國當練習生，他內心焦慮不已。

從小喜歡跳舞，洪暐哲對舞台表演的光鮮亮麗情有獨鍾。

此時與洪暐哲感情深厚的阿公生病，他便決定回台照顧親人，練舞十幾年的他不只身高腿長，而且力氣很大，每次都扛阿公上、下樓看病，他亦甘之如飴。

回台灣本已放棄星夢，卻幸運遇到默契團隊能讓他發單曲又演戲，讓洪暐哲找到重回舞台的快樂。拍《整形過後》他特別感謝張榕容的照顧：「她氣場好強，剛見到她的感覺是『這個姐姐一定會凶我』！沒想到她主動找我聊天，還要我放心怎麼演都可以，反正她一定接得到我丟的球！」

洪暐哲（左）拍《整形過後》，跟著前輩張榕容（中）和温昇豪（右）學習良多。

當初懷著星夢去韓國當練習生，是想當巨星、還是想賺大錢的夢想支持洪暐哲撐下去？「其實一開始不太知道藝人會賺錢這件事，我喜歡站在舞台上的光鮮亮麗，然後可以好好展現自己。」

有時候為了表演效果好的相關需要，經紀人都自掏腰包，洪暐哲有時也會拿演出酬勞補貼經紀人，有目標一致的團隊，不是因為活動賺到錢而快樂，是因為把活動做得很棒而快樂！

不只演《整形過後》，洪暐哲也演唱該劇插曲〈或許你也〉，除了向許多前輩學習演技，經紀人也逐步讓他在韓國受到的歌舞紮實訓練有機會展現。一度以為夢想已遠離，現在歌舞表演、戲劇、音樂劇等忙碌不已，甚至也站上台北小巨蛋表演過，26歲的洪暐哲不好高騖遠的說：「覺得現在我就滿成功了！短時間內可以完成我想做的事，真的很棒！」

