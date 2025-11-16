蘭蘭夫人會客室（下）／不解的母愛 尹昭德
尹昭德愛運動、體力好，多少遺傳了父親的健康基因，他今年送98歲的爸爸回對岸湖南老家享晚年，老家那邊有親戚照顧，飲食也比較合口味，讓他放心。不過爸爸要身體檢查什麼的還是飛回台灣，老人家身體硬朗可以飛來飛去，尹昭德身為長子，盡量隨傳隨到，全家人聚餐維繫情感也總是他來吆喝。
年少時，尹昭德曾對爸爸打罵式軍事教育覺得委屈，後來媽媽離家，爸爸一人拉拔他和弟妹長大，對爸爸也更敬愛。唯一不解的，是他按爸爸那套教兒子時，爸爸竟然阻止他說：「哎呀，男孩子不要管這麼多！」他只能哀怨兒子、孫子待遇差真多。.
多年來，尹昭德一直想問媽媽為什麼離家出走？這是他心裡的一個結。「剛上高中的年紀，又怕爸爸，我有什麼事都和媽媽講，我要零用錢、我需要什麼都是找媽媽，我心裡最好的伴，就是我媽，可是有一天媽媽突然出門就不回來，那感覺好像心從身體被抽掉，整個空掉！」
爸爸後來送他去北部讀高中，可能也是希望離家遠一點，讓他可以傷心少一點，當時因為弟弟妹妹都還小，尹昭德的悲傷也只能自己吞忍。11年後，母子倆才在阿姨家相遇，當時媽媽已經另組家庭，也生了小孩，溫和的尹昭德也沒問什麼，兩人見面客氣又陌生，只有在離開阿姨家走到外面時，尹昭德才忍不住崩潰大哭，聽阿姨說媽媽在屋裡也哭了。
「因為爸爸教育嚴格，我又是長子，從小就學會察顏觀色，小心翼翼就怕自己哪裡做錯，那次見到媽媽過得很好，就覺得不好意思打擾她。」尹昭德不解媽媽為何一句話都沒交代就拋下他們？而且中間都沒想要見他們，不是1個月、2個月，不是1、2年，而是11年後才見面，他已經是成熟大人，孺慕之情的青春年少，早已一去不復返。
尹昭德說：「我沒有恨過媽媽，但我就是不解。」後來尹昭德結婚、當了父親，多少能體會當年父親、母親芋仔蕃薯的婚姻問題，何況中間有近20歲的年齡差距，又何必強求他們一定要綁在一起？「他們那一代好像不會說心事，在心裡放久了就突然爆炸，然後用他們覺得對的方式去做。我們好奇為什麼？但也得不到答案吧。」
什麼樣的母愛掙扎，會放下3個小孩離家出走？尹昭德現在已不糾結，倒是兒子在花蓮讀高中，他去看兒子時，也會約媽媽、阿姨出來吃飯。有些過去，只能放下，但至少可以擁抱現在。
