蘭蘭夫人會客室（下）／張榕容氣場強 洪暐哲好欣賞

洪暐哲在韓國當練習生歲月很辛苦，卻也造就他在工作方面自律。

把醫美、整形話題包裝探討的新戲《整形過後》，因為有韓國演員李廷鎮加入演出，張榕容也有韓語台詞的戲，有次她說一半就叫說：「這我不行了，叫弟弟講好了。」把她的戲丟給洪暐哲，纖細敏感的洪暐哲，知道她是刻意增加他的曝光機會，內心感謝不已。

張榕容也很照顧戲裡另一位新人EMMA，因為是投資金主李進良的女兒、胡瓜的外孫女，大家難免忌憚而有距離，張榕容卻主動願意教她，因為把EMMA調教好，就是幫了劇組大家的忙，張榕容還說她不care大家喜不喜歡她，她覺得讓作品好才是最重要的！這句話讓洪暐哲大為欣賞，從此戲裡戲外都成了張榕容最忠實支持者。

在《整形過後》拍攝時張榕容（左2）主動照顧新人，一句話讓洪暐哲大為折服。右2為安心亞、右1為温昇豪。

拍戲可以真實進入手術室，還能血淋淋的使用豬皮道具，對喜歡看恐怖驚悚片的洪暐哲而言很過癮。「這部戲讓我真實體會拍戲的樂趣，比方說有講髒話的台詞，這我平常不說的，原來拍戲可以讓我嘗試到平常沒有的人生經驗！」

但《整》劇拍攝很真實，洪暐哲被要求幾乎無妝上戲，讓他十分在意。因為韓國偶像受的訓練都要妝髮完整才能入鏡，因此剛開始拍時他很沒安全感，後來演著演著就習慣了，畢竟年紀輕，現在受到的任何雕琢，對洪暐哲來說，都吸收適應很快。

《整形過後》有韓國演員李廷鎮（左）加入，也讓曾赴韓國當實習生的洪暐哲（右）在拍攝現場秀了一波。

經紀人以前帶過別的男團，雖然覺得洪暐哲的韓國練習生歲月很辛苦，但又覺得他很棒、忍不住數落台灣男團或年輕藝人的不求上進，因為只要經紀人不在，多數人都停下練習、把手機拿出來打遊戲，只有洪暐哲在工作方面自律，完全不用經紀人操心。

洪暐哲笑說：「在韓國訓練時，手機是被沒收的，現在在家空閒時我也會打遊戲啦。」他平常沒什麼物欲，幾乎不出門，偶爾買個盲盒，就能讓他覺得是最快樂的事。

洪暐哲出自單親家庭，又曾赴韓國擔任實習生。如果能回到家人身邊，做著喜歡的工作。圖為圖為洪暐哲新歌記者會，媽媽也與會站台。

洪暐哲出自單親家庭，他心疼媽媽照顧兩個兒子辛苦，因此在韓國、大陸為夢想打拚那幾年，一直愧疚無法負擔家計，種種壓力讓他一度罹患陽光憂鬱症。現在回到家人身邊，做著喜歡的工作，他吃得飽又睡得著，演出酬勞還可以照顧媽媽就更開心。媽媽有時會來看他的演出，母子感情好到走在路上都會十指緊扣，有時候哥哥也來，三人手牽手畫面好溫馨。

