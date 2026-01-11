蘭蘭夫人會客室／不做破壞親子關係的事 陳意涵（下）
43歲的陳意涵仍然充滿少女感，陪伴兒女時看起來也像陪玩大姐姐，雖然照顧孩子她盡量親力親為，但教導規矩、逼他們讀書什麼的，她比較沒轍，這種就交給老公，她就負責當好「玩伴媽媽」。
「我媽和我說過，破壞親子關係的事，如果可能，就交給別人去做吧。」教導孩子規矩，難免疾言厲色，陳意涵覺得那樣不適合她，她還是帶著孩子在山上住家跑跑玩玩、親手種菜、DIY機器人什麼的就好。
陳意涵帶小孩玩很有一套，《陽光女子合唱團》導演林孝謙就很感謝她搞定片中的2歲童星，其實陳意涵當時也絞盡腦汁，招術盡施，小童星本來很喜歡她，但拍到把童星強行抱走、場面衝突的戲後，童星看到她就想躲，一直嚷嚷：「不要再一次、不要再一次！」陳意涵後來還把小童星帶回家，陪她玩建立感情。
但是陪童星拍戲真的好累，她笑說短時間內不想再拍童星戲了，不過她的女兒也很有表演欲，常常在家裝模作樣唱歌跳舞，十分可愛。陳意涵說：「我老公很愛小孩，付出很多，我做的都只是享受親子關係的事，所以他們見到我都是很開心的樣子，會拉著我的頭髮說，媽媽你好漂亮喔。」
從小喜歡看書，陳意涵除了愛開玩笑，也經常說出人生智慧小語，問她何時再和導演老公許富翔合作拍戲？她說：「睡導演這麼久，還沒睡到一部主演的戲，他下部戲有找我，不過是男生為主的戲啦。」
陳意涵相信吸引力法則，當年取外號陳大發，就是希望能走紅賺大錢，但她覺得人生盡力就好，很多事強求不來。「活在當下，無欲則剛嘛。」但是人生很多條路，有哪些選擇覺得後悔遺憾？
陳意涵笑著哼起歌來：「我沒有遺憾…我不喜歡遺憾，因為名字已經有了。」搞笑後，她說自己從不回頭，也不後悔，堅持活在當下，就算當時的選擇是錯的，也可以在錯的經驗值裡學到東西、交到好朋友，所以人生走哪條路都會有收穫。
說起來，有陳大發外號，後來陳意涵也真的走紅、忙碌拍戲賺大錢了。她聽了哈哈笑說：「欸，還不算喔，還要靠我老公繼續（為五斗米）折腰啦。」
