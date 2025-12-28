蘭蘭夫人會客室／找律師和我媽劃清界限 何妤玟

何妤玟年近半百，甜美好身材令人羨慕，但渴求不得的母愛，令她一輩子糾結放不下。

一場火警燒出了何妤玟與原生家庭的愛恨糾結，她16歲出道即養家，一方面在幕前光鮮亮麗，另一方面卻長期遭受母親酒後的言語和肢體暴力，這些年渴求不得的母愛與失敗戀情，讓她年近半百才開始正視自己。

當別人誤會我的時候，我也想要保護自己啊!

30歲練瑜伽尋求內在力量，除了錢照給，何妤玟選擇搬離原生家庭，因為從小父母就在家喝酒、抽菸、打牌，她成績再好，也會被母親嫌棄，即使當了明星，還是會罵她胖、罵她垃圾，甚至酒後還動手。她只好保持有界限的相處，才能不受傷害。

但去年媽媽和妹妹的租屋處發生火警，何妤玟前後付出四、五百萬元賠償金，原生家庭的長期壓力也讓她健康亮紅燈，她喘不過氣來，孤身在急診室哭泣，不懂這些年的付出所為何來？

練瑜伽比較能讓何妤玟身心平衡。（翻攝自何妤玟IG）

很多明星都幫家裡還過錢，可是她不被愛呀！因為父親不工作，母親就擔負家計，保險、櫃姐、房仲的什麼工作都做，可是何妤玟養家開始，40多歲的母親就不工作了，卻依然沒有給她好臉色。

「我在想是不是我長得比較像爸爸，所以她不愛我？」父親一直外遇，讓母親痛苦，何妤玟哽咽著說：「可是媽媽所有的不快樂，都不是我造成的，我也不是傷害她的那個人，我一直討好、渴求媽媽的肯定，到最後連我自己都不快樂了。」

火災後，何妤玟勸媽媽和妹妹出來道歉，得到的答案是：「妳不是明星嗎？妳去啊！」她幾乎崩潰的想要大叫：「做錯事的明明是妳們，當別人誤會我的時候，我也想要保護自己啊！」

何妤玟離婚後與前夫協議共同養育女兒，而女兒給她很大力量。（翻攝自何妤玟臉書）

何妤玟決定請律師，來協助她和母親劃清界限，透過律師付出她在法律上該付的生活費，她不用聯絡，也不用感到害怕。「其實我到現在還是很怕我媽，怕她罵我、威脅我。」

這些年看了很多心理諮商，她才知道自己有討好型人格。「我常會喜歡挑剔我的男生，因為我以為那才是愛…我談過的戀愛，大部分都是我被分手的，因為原生家庭造成我的不穩定，自己會搞到讓對方嫌棄我。」她的酒癮也是受母親影響，還好已經戒酒多年。

48歲的何妤玟，一直喜歡搞笑綜藝節目，「只要有一個哏讓現場的人笑了，我的討好型人格就會獲得滿足。」她律己甚嚴的維持甜美外貌，工作上能屈能伸，家裡缺錢的時候被砸雞蛋、砸派都沒問題，盡力做好自己的本分。

離婚後與前夫協調共同養育兩女，何妤玟驚訝的發現，女兒給她很多正能量，做家常菜也受到很大讚美，女兒就像她的老師，讓她的內心被填滿，母女釋放的豐沛情感，彷彿彌補了上一代的不足。

