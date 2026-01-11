蘭蘭夫人會客室／沒有想去的地方 陳意涵（上）
主演《陽光女子合唱團》的女星們個個耀眼，但最會哭非陳意涵莫屬。出道20年，低調走紅兩岸，影視作品四十餘部，工作忙碌中也沒忘記談戀愛、結婚、生小孩，她的座右銘是活在當下，享受沒有企圖心的快樂。
陳意涵在《陽光女子合唱團》裡獄中生女，和翁倩玉等人在影片中詮釋了生命起始與凋零的感人力量，在陳意涵眼中的翁倩玉，是有著貴族氣息和書香世家教養的好人，努力的在日、台娛樂圈拚出天后地位，陳意涵景仰有之，但她很早就知道自己不屬於這種人。
「以前和鈞甯聊天會講到去好萊塢什麼的，我就發現…我完全沒有想去的地方！我的個性不適合那麼有企圖心，我只要當下很快樂，就能把事情做好。」她拍哭戲哭得漂亮，觀眾喜歡，祕訣就是把同理心放得很大很大！
陳意涵以前拍戲很吃力，演哭戲總是很用力的想要情緒激動，有天秦沛走過來對她說：「橡皮筋拉久了都會鬆，妹妹你要把它放掉，現場這麼多人都會給你力量的。」
大明星當時真的給她好大力量，讓陳意涵記在心裡，現在她遇到新人，像是《陽光女子合唱團》的何曼希，她會主動伸出援手，緩解新人的不安，就像是演藝圈的一種美好傳承。
一群女明星拍戲不會有爾虞我詐的宮鬥情節？陳意涵表示女人相處，只要了解「女人何苦為難女人」，都有同理心，大家就都好過了，她笑說《陽》片比較像一群兄弟在拍戲，大家講話超直接，還有群組團購好開心，大家會問她電子書的事，要團購排隊美食甜甜圈，就會找安心亞。
安心亞和甜甜圈？令人聯想到阿Ken投資的甜甜圈品牌，難道安心亞有投資？陳意涵大眼睛轉了轉，笑說：「她…投入的是友情，她的心！」其實放大同理心，不管是婆媳、母女、閨密們或合作同事，大家能替對方著想，就不會彼此為難了。
例如，婆婆最常傳給她的訊息是「意涵，有你真好」，因為她的個性是使命必達型，又稱雞婆小秘書，家人、團隊不管工作或旅遊，訂機票、看飯店通常都是她負責，做事細心又周到，一手帶大三個兒子的婆婆，遇到做事又快又好的媳婦，自然窩心。
陳意涵有愛哭、愛笑的瘋瘋一面，也有自律講原則的另一面，例如天黑不喝酒：「天黑很危險，晚上喝酒不會有好事發生的。」她八點睡覺、五點起床，不去夜店，喜歡做瑜伽、打羽球、跑馬拉松，還遵守老祖宗傳下來的養生智慧，例如冬吃蘿蔔夏吃薑，看書則鑽研《黃帝內經》、粒線體題材等等。
「我喜歡太陽，只要出太陽就會很快樂，我也喜歡人生單純一點。」陳意涵喜歡「強風吹拂」和「巴別塔之犬」兩本書，分別講對跑步和對愛的執著，令她十分感動，她也喜歡瑜伽裡永遠做一樣動作的執著，忠實和規律都算她內心的重要部份。
演藝事業總有隱而不宣的斑斑血淚，最知名的例子，就是女主角戲份因故被刪光，陳意涵選擇默默忍受，沒有口出惡言外，還在對方需要她的時候，又出手幫忙。「哎呀，至少你對得起自己。」她不忘本，懂飲水思源，這就真的很陽光。
