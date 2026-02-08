蘭蘭夫人會客室／漂亮還要演技感人 余香凝

余香凝是拿獎常勝軍，美貌與演技兼具，是外表溫柔、內心對目標堅定的電影金像獎影后。

導演許承傑新片《雙囍》備受關注，跨海請來的香港金像獎影后余香凝果然演技感人又漂亮，她32歲、已婚、有2個小孩，除了想法成熟、個性積極，最足以讓圈內貌美如花女星借鏡的，是知不足、就努力進修補強。

漂亮女明星有多少？有很多就卡在漂亮，然後上不上、下不下的。

出道16年，余香凝第一部電影《骨妹》就拿下澳門影展最佳新演員，並以《白日之下》獲封影后，甚至也以《緣路山旮旯》《白日之下》兩度入圍金馬獎，演技實力和挑戲眼光都如此凌厲，她卻謙稱，一切只是剛好而已。

「拿獎我也沒有變得比較紅、或片酬比較多，香港現在真的產量變少，如果生在香港電影的黃金年代，故事就很不同吧？」如今港片預算少，多是社會議題，但演員生活就很舒服，像她不化妝就可以去接小孩，如果是以前的梅艷芳或張曼玉，恐怕連隨便散步也不行。

余香凝的個性是把每件事都做好，16歲就自己拍照、分送模特兒經紀公司，後來她也想演戲，卻一直試鏡不成功，聽人家總說這女生太嫩了，她就去報名演員短期課程，然後就被電視劇相中，開啟演員之路。後來一路演戲，還和幾位戲劇老師上了好幾個階段的不同課程。

導演許承傑上一部電影《孤味》創下1.9億元票房，這次再度刻劃凝聚與撕裂的家庭親情片《雙囍》，有許多結婚習俗文化，還有家人親友間的情感堆疊，而一天上演兩場婚禮的喜感背後，深埋著男主角內心的創傷。巧的是，這樣的劇情，和新娘余香凝的真實際遇十分相似。

劉冠廷（左）和余香凝（右）合作春節檔國片《雙囍》，新郎新娘對戲猶如台、港大師演技競賽。

從小父母離異，余香凝和父親關係疏遠，當她看著戲裡的爸爸田啟文捨不得女兒出嫁，突然就理解了父親的心。

「我爸個性悶悶的，戲裡父親說『你要好好愛我的女兒』這種話，是不可能聽到我爸爸說的。」但是余香凝心裡知道父親辛苦養家，是個好男人，只是不懂表達自己。

《雙囍》的父女情，彷彿彌補她在現實中渴望的父愛。「電影講的是婚姻，不要重複上一代的錯誤很重要啊！」後來她發現老公也和她爸爸一樣，是有什麼事都放在心裡不講的那種男人。

余香凝戲外擁有幸福人生，是好媽媽與好太太。（翻攝自余香凝IG）

「我發現老公喝了酒之後話比較多，所以兩個人有空會出去吃飯喝酒，可以多說點心事。」

再積極正面的人，有時也對命運安排有著無力感，余香凝就拿出人生座右銘來鼓勵自己：「什麼都會過去的！」等她80歲再回頭看，一切都雲淡風輕了吧？80歲的觀點，讓余香凝心胸更寬闊。

