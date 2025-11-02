蘭蘭夫人會客室／舒淇女孩 白小櫻，曾被排擠息影4年
12歲就以鏡文學驚悚劇場《住戶公約第一條》拿下金鐘新人獎的白小櫻，6歲開始拍廣告，資歷12年已累積超過20部的影視相關作品，後來讀國中被同學排擠而息影4年，直到舒淇的《女孩》，讓少女自我覺醒，期許未來要把想做的事統統做好做滿。
舒淇的導演處女作《女孩》獲國際矚目，白小櫻演繹女主角的恐懼無助十分動人，她以18歲的年紀詮釋國小生竟無違和感，演技入魂的精彩，令人嘖嘖稱奇。私底下她的雙眼充滿靈氣，會認真聆聽、思考後回答問題，雖然在娛樂圈拍了很多作品，在她身上卻感受不到一絲社會氣息，足見父母和經紀人保護得很好。
我覺得舒淇導演很堅強也很偉大。
不過，白小櫻接演的角色幾乎都是悲苦命運。「對啊，戲裡不是爸爸死掉就是媽媽死掉之類的。」電影《女孩》中她生長在家暴家庭，白小櫻只能靠想像來發揮，當她得知這是舒淇的半自傳故事時覺得很心疼：「她那麼光鮮亮麗卻可能有這樣的童年，她是怎麼樣熬過來的？我覺得舒淇導演很堅強也很偉大。」
《女孩》的出現也改變了白小櫻，以前她經常患得患失沒自信，尤其上國中時因為名氣而被同學搞小圈圈排擠，讓她很受傷。「就是有人會把我的話扭曲，原本我的朋友也突然遠離我，讓我覺得很孤單、難過。」白小櫻還曾因此蹺課，去公園盪了3小時鞦韆，父母和她討論過後，決定暫時息影。
「現在回想起來，那些同學對我的人生也沒有什麼幫助。」還好白小櫻的高中同學都支持她演戲，這個年紀的同儕力量很重要，特別是當弟弟進入青春耍酷期後。白小櫻的弟弟白潤音曾獲金鐘獎最佳男配角，少年老成的他以前常為天真的姐姐解答疑惑，白小櫻說：「弟弟是我的朋友，同時也是我學習的對象。」
白潤音曾經形容姐姐拍戲像「哭泣機器」，其實白小櫻私底下很搞笑也很愛哭，《女孩》試鏡見過舒淇後，回家沿路上她一共哭了5小時。「雖然只是聊一聊，我就覺得我連一個正常的對話都講不好！」後來接到通知，她又喜極而泣。「我比較敏感，哭一哭也是壓力釋放，畢竟我之前休息了這麼久…」
其實白小櫻是因為周星馳才喜歡電影的，雖然一直沒接到喜劇，她樂意未來接受挑戰。「因為我是害羞又慢熟的人，要讓自己心態放鬆是滿難的。」
喜歡畫畫又喜歡跳舞，白小櫻前2年會嚮往談戀愛，現在受到《女孩》影響，「我會慕強！」同學間這話是指喜歡比自己優秀的人，白小櫻日後想選擇比較有上進心的對象，現在有朋友她就覺得很幸福了。
更多鏡週刊報導
蘭蘭夫人會客室／收回三金獎 閃兵藝人生命中必須承受之輕
蘭蘭夫人會客室（上）／盡可能壓榨自己 劉若英
蘭蘭夫人會客室（中）／婚姻恰似分開的黏土 劉若英
其他人也在看
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 9 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 22 小時前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿駁「沒離婚就住王子家」！反咬范姜彥豐：與徵信社散播謠言
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，《鏡週刊》隨後爆料粿粿尚未辦妥離婚手續就住進王子家中，讓范姜彥豐心死決定離婚。今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事，坦言「我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口為我的錯辯解」，但也澄清絕無住進王子住處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 天前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
粿粿認和王子有踰矩行為「開玩笑留言被誤解」曝離婚范姜主因
粿粿日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐在影片中指出，妻子是自從美國行回來以後，態度就出現大幅度改變，但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿影片最大亮點是這！律師：連我都感動 預言公關操作模式
粿粿和范姜彥豐婚變風波鬧上檯面，昨（1）日粿粿發布影片說明，倆人的婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念，有律師就解析粿粿影片，點出其中一個亮點，預期會讓女性網友轉而支持粿粿。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 21 小時前
53歲林楚茵超猛變身！網Cue梁文傑：會很害羞
政治中心／綜合報導2025年萬聖節10月31日當天，不少民眾精心變裝成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」。民進黨立委林楚茵當天也上傳換裝美照，只見她一改往日端莊形象，化身暗黑「貓女郎」，性感又俏皮的模樣，吸引上萬名網友圍觀。其中有不少人湧入留言並猛Cue她的丈夫、陸委會副主委梁文傑，逗趣留言笑翻全網。民視 ・ 11 小時前