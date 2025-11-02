蘭蘭夫人會客室／舒淇女孩 白小櫻，曾被排擠息影4年

18歲的白小櫻全身散發純真靈氣，她是中日混血，與弟弟白潤音是演藝圈超強演技新生代。

12歲就以鏡文學驚悚劇場《住戶公約第一條》拿下金鐘新人獎的白小櫻，6歲開始拍廣告，資歷12年已累積超過20部的影視相關作品，後來讀國中被同學排擠而息影4年，直到舒淇的《女孩》，讓少女自我覺醒，期許未來要把想做的事統統做好做滿。

舒淇的導演處女作《女孩》獲國際矚目，白小櫻演繹女主角的恐懼無助十分動人，她以18歲的年紀詮釋國小生竟無違和感，演技入魂的精彩，令人嘖嘖稱奇。私底下她的雙眼充滿靈氣，會認真聆聽、思考後回答問題，雖然在娛樂圈拍了很多作品，在她身上卻感受不到一絲社會氣息，足見父母和經紀人保護得很好。

我覺得舒淇導演很堅強也很偉大。

不過，白小櫻接演的角色幾乎都是悲苦命運。「對啊，戲裡不是爸爸死掉就是媽媽死掉之類的。」電影《女孩》中她生長在家暴家庭，白小櫻只能靠想像來發揮，當她得知這是舒淇的半自傳故事時覺得很心疼：「她那麼光鮮亮麗卻可能有這樣的童年，她是怎麼樣熬過來的？我覺得舒淇導演很堅強也很偉大。」

《女孩》的出現也改變了白小櫻，以前她經常患得患失沒自信，尤其上國中時因為名氣而被同學搞小圈圈排擠，讓她很受傷。「就是有人會把我的話扭曲，原本我的朋友也突然遠離我，讓我覺得很孤單、難過。」白小櫻還曾因此蹺課，去公園盪了3小時鞦韆，父母和她討論過後，決定暫時息影。

「現在回想起來，那些同學對我的人生也沒有什麼幫助。」還好白小櫻的高中同學都支持她演戲，這個年紀的同儕力量很重要，特別是當弟弟進入青春耍酷期後。白小櫻的弟弟白潤音曾獲金鐘獎最佳男配角，少年老成的他以前常為天真的姐姐解答疑惑，白小櫻說：「弟弟是我的朋友，同時也是我學習的對象。」

白小櫻拍完《當男人戀愛時》息影四年，主因是上學遭到排擠。（翻攝自白小櫻IG）

白潤音曾經形容姐姐拍戲像「哭泣機器」，其實白小櫻私底下很搞笑也很愛哭，《女孩》試鏡見過舒淇後，回家沿路上她一共哭了5小時。「雖然只是聊一聊，我就覺得我連一個正常的對話都講不好！」後來接到通知，她又喜極而泣。「我比較敏感，哭一哭也是壓力釋放，畢竟我之前休息了這麼久…」

其實白小櫻是因為周星馳才喜歡電影的，雖然一直沒接到喜劇，她樂意未來接受挑戰。「因為我是害羞又慢熟的人，要讓自己心態放鬆是滿難的。」

喜歡畫畫又喜歡跳舞，白小櫻前2年會嚮往談戀愛，現在受到《女孩》影響，「我會慕強！」同學間這話是指喜歡比自己優秀的人，白小櫻日後想選擇比較有上進心的對象，現在有朋友她就覺得很幸福了。

