蘭蘭夫人會客室／調皮搗蛋張懷秋許下揪心承諾
張懷秋在台灣、印度合作新片《叫我驅魔男神》中飾演被魔神阿修羅附體的黑道接班人，讓他反骨的心獲得極大滿足。這2年他對自己許下改變的承諾：「要成為更好的人！」曾經的調皮搗蛋鬼，要把瘋狂因子發洩在戲劇中，讓未來的孩子覺得他是好爸爸。
前幾天才過43歲生日，張懷秋不在乎年齡，就是持續往「孩子心中好爸爸」形象邁進，不過他有女友還未婚、也還沒生孩子。原因一是覺得王陽明女兒像天使；二是因為去年父親過世，縱然離世前失智很辛苦，但他憶起父親總會想笑，因為父親很幽默，留給他溫暖的回憶。
在「大嘴巴」樂團解散後，張懷秋偶有演戲、詞曲創作，後來乾脆回美國花好幾年時間學表演。在累積好萊塢許多狼狽不堪的失敗試鏡經驗後，他也更懂珍惜台灣經歷。
每一場戲我都當做生死看待。
其實在美國長大的張懷秋一直是個調皮搗蛋鬼，「最近和高中同學碰面，才知道我以前有多討人厭！」不准戴頭巾，他就偏戴，還愛打架鬧事。有次終於鬧大事情，他開車按喇叭又逼車，後來搶黃燈、對方被紅燈攔下，張懷秋就下車跳舞耀武揚威，然後迅速開走。
3個月後收到法院通知，原來另一輛車是警察！律師建議他認罪，因為十八歲、染頭髮、戴耳環，律師問他陪審團會相信警察還是你？他只能認罪，罰交通違規的社區服務。受到教訓，張懷秋大過不犯，但玩笑尺度還是拿捏不好。
例如最常開母親玩笑，他問《角頭》系列演出如何？母親回答：「就壞人啊。」母親有一半韓國血統，他韓語完全不會，朋友覺得他長得很像韓國人，張懷秋會開玩笑說：「我有時候懷疑媽媽是不是在外面…」這話傳到媽媽耳中，超級生氣。
另一次他上《型男大主廚》剛好談到炒飯，張懷秋說：「我媽很會炒欸，她生了3個小孩。」媽媽看到節目氣得差點暈倒，生氣的罵他：「你怎麼可以講這種話？你太下流了！」
張懷秋也有細心的一面，他聽說腿是第2個心臟，就幫媽媽和自己都買了防滑鞋，他說老人家不能摔，而他的腿太細了，也得好好鍛練。
前些年在美國，除了上課，張懷秋每天都會想劇情、想角色，然後自己在車上演一遍，後來接演《角頭》系列兩部電影和影集，他說：「每一場戲都當做生死看待，因為我太渴望了！」
《叫我驅魔男神》也是瘋瘋的反派，張懷秋說：「我不怕大家看我像壞蛋，反派比較好玩，壞可以有不同的壞。」笑說印度片有唱歌跳舞，實在太適合他，很期待紅進寶萊塢。
