蘭陽別院贈粥送暖 陽明交大醫院結法緣

佛光山蘭陽別院在佛陀成道日暨法寶節之際，二十二日假陽明交大醫院蘭陽院共同辦理「臘八贈粥．馬上暖心」贈粥活動。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭佛光山蘭陽別院在佛陀成道日暨法寶節之際，二十二日假陽明交大醫院蘭陽院區一樓大廳共同辦理「臘八贈粥．馬上暖心」贈粥活動，由妙勤住持親送臘八粥，送上暖心的祝福，並由黃志賢院長代表醫護團隊受贈，在最溫暖的臘八節時刻，讓病患、家屬及全院同仁都能法喜充滿、平安吉祥。

妙勤住持表示，佛教徒為了感念佛陀成道後說法度眾，讓眾生離苦得樂的恩德，也感謝牧羊女的乳糜供養讓佛陀恢復力氣，而有了佛陀開悟成佛之因緣，臘八粥就是佛心粥，而陽明交大醫院不論在社區銀髮長期照護、醫療專業上，醫護同仁對於蘭陽鄉親的慈悲心表露無遺，她特別代表佛光山在寒冬獻上溫馨的關懷與祝福，與病患、家屬及全院同仁共結善緣，感謝醫護濟世、慈悲善心，普願眾生身心康泰、吉祥如意。

院長黃志賢表示，陽明交大醫院作為國立大學附設醫院，又是宜蘭人託付健康的大病院，提供完善的急重難症醫療與長期照護資源，守護蘭陽鄉親的健康，全體同仁攜手同心，維護蘭陽平原與保護縣民健康，是醫院長期以來的使命。感謝佛光山蘭陽別院臘八暖醫護，讓我們滿載溫暖祝福、一起凝聚信心與力量，祈禱大家身心健康平安，處處洋溢溫暖光明，所有善的力量都默默圍繞保守眷顧我們的每一天。