蘭陽動植物王国出現大量簡體字 網批「以為是中國的景區」 園方：我們改！

宜蘭縣 / 林彥廷 綜合報導

有網友近期發文指出，宜蘭縣親子動物農場「蘭陽動植物王国」中出現許多簡體字，讓不少人紛紛直呼「整個質感都沒了，看到這個我真的會直接走人跟反推⋯」、「看了有倒彈...軟硬體都用簡體字！」、「不說還以為是中國的景區」、「明明在台灣，卻一堆不是我們使用的文字」，對此，園方表示「好！我們改！」而針對名稱中的「国」，園方指出「那是日文 致敬神戶動物王国」。

有網友於Threads上發文指出，「園區規劃跟動植物真的還不賴，但時不時冒出簡體字就蠻可惜的」，並曬出多張照片，照片中可以看到「請將雨傘放置此處」、拍貼機上寫著「時刻留住美好」、「永不過時」，以及園內狐獴影片也全都是用簡體字。

串文曝光後讓不少網友紛紛留言「整個質感都沒了，看到這個我真的會直接走人跟反推⋯」、「看了有倒彈...軟硬體都用簡體字！」、「不說還以為是中國的景區」、「明明在台灣，卻一堆不是我們使用的文字」等。

對此，「蘭陽動植物王国」小編現身留言表示「好！我們改！」。而有網友指出「你們的國是国」，小編回應「那是日文 致敬神戶動物王国歐！感謝」。

