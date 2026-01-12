蘭陽動植物王國使用簡體字 業者：改回繁體字

遊客反映壯圍鄉的親子景點「蘭陽動植物王國」，園區內出現大量簡體字標示，業者回應進行修改。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉的親子景點「蘭陽動植物王國」，園區內出現大量簡體字標示，引起遊客反感，以為是來到了中國的景點，業者表示會進行修改，因為該園區是台灣本土企業經營並非中國景點。

遊客透露，其實蘭陽動植物王國的規劃跟動植物確實還不錯，但很可惜時不時就會冒出簡體字，網友們看到後也直呼太離譜，質疑園區該不會是直接使用淘寶貨，或者是由中國廠商承包，才會發生這種問題。

蘭陽動植物王國已得知爭議，在Threads熱議文章下留言「好，我們改」，並強調自身是本土企業且真心愛台灣，但網友還是紛紛批評「民眾反應才改，用繁體字不是常識嗎」、「很好奇為什麼民眾反應了才要改，當初驗收沒發現嗎」；也有一部分網友支持業者的改過態度，若之後確實改善會再帶小孩過去。