蘭陽動植物王國竟一堆簡體字！網怒「還以為是中國景點」 官方曝原因喊：實在輕忽了

蘭陽動植物王國被爆有一堆簡體字。（取自蘭陽動植物王國臉書）

傻眼！位於宜蘭縣壯圍鄉的親子景點「蘭陽動植物王國」，近期被網友發現園區內竟充滿簡體字，像是「時刻留住美好」被寫成「时刻」，引來不少批評聲浪。對此，園區官方也回應，「好 我們改」！

有網友發文指出，「蘭陽動植物王國」園區規劃還不錯，「但時不時冒出簡體字就蠻可惜的」，而從網友提供的影像中可以看到，園區有把「請將雨傘放置此處」的標示寫成「请将雨伞放置此处」，還有「時刻留住美好」被寫成「时刻」等。

該篇貼文也引來網友批評，許多人留言罵，「不太懂為什麼都會出現簡體字，難道這些承包者都是中國人嗎？用繁體字支持台灣自己的文字有這麼難嗎？」「整個質感都沒了，看到這個我真的會直接走人跟反推」「不說還以為是中國的景區」「真的超級敗好感的」。

而園區官方則說「好 我們改」，不過還是有人質疑，「很好奇為什麼民眾反應了才要改，當初驗收沒發現嗎」，官方則說，「確實！實在是輕忽了！傘架是同仁們在網路上採購的時候確實是繁體，寄過來時卻是簡體字，無法退貨只好等重新採購。同仁們真心以為是台灣廠商，結果不是，同仁們已經重新確認是否是台灣製造了，會盡快修改」。

