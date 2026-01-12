蘭陽動植物王國「多處現簡體字」遭網轟 園方：我們改！

蘭陽動植物王國遭網友批多處出現簡體字。（圖／翻攝自臉書＠YilanAnimalKingdom）

位於宜蘭縣壯圍鄉的親子生態農場「蘭陽動植物王國」，近期被民眾發現園區內竟充滿簡體字，包含雨傘架、動物解說、拍貼機等，掀起不少批評聲浪。對此，園區官方回應表示：「好，我們改！」坦言採購商品時，商品照片顯示是繁體中文，未料寄來卻是簡體字，已盡速重新採購，並強調「我們本土企業真心愛台灣」。

有網友11日在社群平台Threads發文指出，「蘭陽動植物王國」園區規劃和動植物都還算滿意，但卻發現園區內時不時冒出簡體字，讓他直呼「滿可惜的」。從網友曝光的照片中可以看到，園區內雨傘架上面的文字「請將雨傘放置此處」標示成「请将雨伞放置此处」；還有拍貼機上面的文字「時刻留住美好」被寫成「时刻」，以及「永不過時」寫成「永不过时」等。

廣告 廣告

貼文曝光後也引來網友批評，許多人留言表示，「不太懂為什麼都會出現簡體字，難道這些承包者都是中國人嗎？用繁體字支持台灣自己的文字有這麼難嗎」、「很糟糕，明明在台灣，卻一堆不是我們使用的文字」、「整個質感都沒了」、「不說還以為是中國的景區」、「真的超級敗好感」。

園區小編看到貼文後，對此留言表示：「好，我們改！」並向原PO表達謝意，「謝謝提醒我們這些小細節，我們同事與廠商在採購安裝時沒有注意到細節，謝謝提醒，已跟廠商反應調整。我們是本土企業，真心愛台灣，會盡速反應調整的。」

不過有人提出質疑，「很好奇為什麼民眾反應了才要改，當初驗收沒發現嗎？」官方則回應，「確實！實在是輕忽了！同仁們在網路上採購傘架的時候，確實是繁體，寄過來時卻是簡體字，無法退貨只好等重新採購」，強調同仁真的以為是台灣廠商發貨，已經重新確認商品是否為台灣製造，會盡速修正。

（圖／翻攝自Threads）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍