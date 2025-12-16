宜蘭縣政府縣務會議由縣文化局長黃伴書與縣立蘭陽博物館長陳碧琳共同出席，提出「蘭陽博物館-勁水國寶—故宮×蘭博特展」專題報告。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（ 十六）日由縣文化局長黃伴書與蘭陽博物館長陳碧琳共同出席提出「蘭陽博物館-勁水國寶—故宮×蘭博特展」專題報告。國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同策劃之「勁水國寶—故宮×蘭博特展」進入展前最後倒數，十二月十七日將於蘭陽博物館遊客大廳舉行文物開箱記者會，提前開箱六件精選展品，包括：故宮人氣國寶三件：游魚轉心瓶、肉形石、玉鴨。宜蘭史前文物三件：幾何印紋陶罐、骨質人形刀柄、狐狸狗陶偶。

此次開箱故宮國寶文物與宜蘭史前文物是跨時代對話，為特展提前暖身。特展將於一一四年十二月廿三日至一一五年三月廿二日在蘭陽博物館一樓特展廳正式展出。

「故宮國寶出遊去」展覽文物之種類及數量，以十件為原則。此次故宮展出文物共十五件，遠高於上限！

代理縣長林茂盛表示，「勁水國寶—故宮×蘭博特展」是把宜蘭腔調的「勁」做展出，其次宜蘭多雨，把跟水有關拉進來，從透過故宮選件與宜蘭深度對話，共分三主題：山光水色，以故宮國寶詮釋宜蘭的山光水色。水潤物豐，以故宮國寶詮釋宜蘭雨水豐厚滋養下，蘭陽的物種多樣性。水上行舟，以故宮國寶舟船詮釋宜蘭早期水路交通。

蘭陽博物館長陳碧琳表示，這次由代理縣長林茂盛帶隊，與故宮展開合作，故宮對宜蘭縣的誠意和高規格回應表示肯定。此次展出故宮國寶的數量提高至十五件，展品主題圍繞水「勁水」，展現與水相關的國寶文物，分為三個主題，展期從今年的十二月廿三日至明年的三月廿二日。宜蘭民眾不必前往故宮，就能在宜蘭看到這些國寶，這是一個難得的機會，展出地點位於宜蘭縣立蘭陽博物館。

縣文化局長黃伴書表示，重點優化與預期效應，透過此次國寶合作，完成蘭陽博物館軟硬體大升級，打造國際級展示能量。重點優化，串連品牌與城市品牌「敬好」。擴大廠商合作網路 ，二O二四年已與十六家在地廠商合作，此次新增九家，並與「乖乖」推出聯名商品。扶植在地業者深度耕耘， 透過聯名展售、共同行銷與教育推廣，形塑具續航力的在地產業生態系。

預期效應：配合國寶展完成館內系統更新，符合國際文物展示標準。形成國際化展示動能，系統可持續運用於後續特展與交流。強化蘭博形象，以國寶級展覽帶動館舍專業與品牌能見度。帶動「敬好」品牌與文化旅遊發展。