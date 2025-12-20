蘭陽原創館「島味之綻」 聖誕市集掀起部落味覺革命

蘭陽原創館二十日在宜蘭市民之森廣場舉辦「島味之綻」聖誕市集，代理縣長林茂盛表示，活動核心精神在於體認「部落味不是料理，是記憶」。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

在當代美食潮流中，一場回歸土地、深掘文化根源的味覺革命正在醞釀。蘭陽原創館二十日在宜蘭市民之森廣場舉辦「島味之綻」聖誕市集，這不僅是節慶活動，更是一場以「原住民料理競賽」為引線，重新點燃部落飲食文化靈魂的深度實踐。代理縣長林茂盛表示，活動核心精神在於體認「部落味不是料理，是記憶」，旨在將餐盤化為載體，傳遞山林海洋的智慧、祖靈的訓誡與族群共食共享的溫暖。

此次市集特邀六家深諳傳統並勇於創新的部落在地廚房，他們將以「文化的譯者」之姿登場。廚師們將深入探尋宜蘭的山野海濱擷取馬告、刺蔥等風土食材，並與部落代代相傳的記憶與故事交融。端出的不僅是一道限定料理，更是一篇關於遷徙、狩獵、祭典與家族傳承的風味敘事。民眾將透過舌尖，直接體驗這份深厚的文化底蘊，並化身為文化評鑑者，透過現場投票，選出最能觸動人心的「記憶之味」。

蘭陽原創館深知，文化的生命力在於持續的實踐與運用。為了不讓這些飽含文化意義的創意風味僅停留於一日活動，原創館在活動中誕生的高人氣與獲獎菜色，將與廚師及部落協力，系統化地轉譯為可複製的特色常態菜單及「部落記憶料理包」。這意味著，源自祭典的燻香、手路的醃漬風味、或象徵團圓的共食料理，將有機會被精心封存，於蘭陽原創館及線上通路成為可被購買、帶回家中細細品嚐與分享的文化商品。