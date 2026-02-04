蘭陽原潮成果發表會登場 宜蘭原民部落邁向永續旅遊

為推動原住民族部落旅遊發展並深化永續旅遊理念，宜蘭縣政府舉行「蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式」記者會。（宜蘭縣政府提供）

為推動原住民族部落旅遊發展並深化永續旅遊理念，宜蘭縣政府四日舉行「蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式」，邀請產官學界代表共聚一堂，共同展現宜蘭縣原住民族部落旅遊發展邁向綠色旅遊的重要起手式。

「蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE」計畫推動至今已邁入第三年，累積亮眼成效，三年來共完成十五件具文化內涵與市場潛力的精品伴手禮，成功輔導十五家「原潮好店」提升品牌能量，並整合在地資源完成八條主題式原住民族旅遊路線。

此次活動特別設置展售交流區，邀請旅行社及宜蘭在地的台灣永續觀光發展協會、業者展售特色遊程與產品，透過現場展示與媒合交流，讓民眾親身接觸原鄉遊程與產品，能以實際行動支持原住民族部落旅遊與綠色消費，同時展示公部門以公私協力，共同拓展原住民族部落旅遊市場的決心。

代理縣長林茂盛表示，未來將持續以「YiLAN TRAVEL STYLE」為品牌核心，深化原住民族部落旅遊內容，串聯產業鏈與市場通路，讓更多旅人透過綠色旅遊方式，走進宜蘭、認識部落、實踐永續，共同為地方創造長遠而穩健的發展動能。