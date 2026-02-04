蘭陽原潮YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式

蘭陽原潮YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式在縣府縣民大廳舉行，宜蘭縣代理縣長林茂盛、原住民族委員會經濟發展處副處長張信良共同出席，啟動永續旅遊進行式，「前進宜蘭 山海綠行。」（記者董秀雲攝）

▲蘭陽原潮YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式在縣府縣民大廳舉行，宜蘭縣代理縣長林茂盛、原住民族委員會經濟發展處副處長張信良共同出席，啟動永續旅遊進行式，「前進宜蘭 山海綠行。」（記者董秀雲攝）

為推動原住民族部落旅遊發展並深化永續旅遊理念，宜蘭縣政府今(四)日舉行「蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE 成果發表會暨永續旅遊進行式」，邀請產官學界代表共聚一堂，共同展現宜蘭縣原住民族部落旅遊發展邁向綠色旅遊的重要起手式。宜蘭縣代理縣長林茂盛、原住民族委員會經濟發展處副處長張信良共同出席，縣議會議長張勝德、原住民縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘、南澳鄉長李勝雄共同參與。代理縣長林茂盛南澳鄉長李勝雄分別頒發一一四年度蘭陽原潮好店與好物各五家，並進行永續旅遊進行式正式啟動「前進宜蘭 山海綠行。」

代理縣長林茂盛表示，未來將持續以「YiLAN TRAVEL STYLE」為品牌核心，深化原住民族部落旅遊內容，串聯產業鏈與市場通路，讓更多旅人透過綠色旅遊方式，走進宜蘭、認識部落、實踐永續，共同為地方創造長遠而穩健的發展動能。

原住民族委員會經濟發展處副處長張信良表示，蘭陽原潮推動三年順利，結合蘭陽原創館投入經費，希望文化產業對原住民觀光加入活水，在旅遊永續能夠發酵，也希望年輕人回 到原鄉繼續傳承文化產業，期待更多年經人推動文化產業發展。

「蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE」計畫推動至今已邁入第三年，累積亮眼成效，三年來共完成十五件具文化內涵與市場潛力的精品伴手禮，成功輔導十五家「原潮好店」提升品牌能量，並整合在地資源完成八條主題式原住民族旅遊路線。遊程除結合部落文化體驗與自然生態導覽外，業者也選用部落及周邊產區之在地食材，讓旅人透過飲食、採集或製作過程，理解土地、生產與文化之間的關係，將低碳、友善環境的行動落實於旅遊體驗中，具體實踐「綠色旅遊、部落旅遊、永續旅遊」的核心精神。

活動安排「一一四年度蘭陽原潮好店與好物介紹」及頒獎典禮，由代理縣長林茂盛親自頒發獎項，表揚投入原住民族部落旅遊及產業發展的優秀業者，並在參與貴賓的見證下，與各公私部門及業者代表完成「蘭陽原潮永續旅遊展望活動」，承諾未來在旅遊規劃、經營與消費行為中，落實環境友善、文化尊重與社區共好，象徵宜蘭縣原住民族部落旅遊正式邁向系統化、永續化的新階段。

此次活動特別設置展售交流區，邀請旅行社及宜蘭在地的台灣永續觀光發展協會、業者展售特色遊程與產品，透過現場展示與媒合交流，讓民眾親身接觸原鄉遊程與產品，能以實際行動支持原住民族部落旅遊與綠色消費，同時展示公部門以公私協力，共同拓展原住民族部落旅遊市場的決心。期待未來能結合旅行社的行銷通路與在地業者的文化資源，共同開發出具特色、符合永續理念的旅遊路線，持續吸引旅人走進宜蘭各個原住民族部落，體驗原住民族文化。