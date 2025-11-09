《蘭陽女教先鋒-三高女校友的故事》新書發表會

宜蘭縣史館舉行《蘭陽女校先鋒-三高女校友的故事》新書發表會，作者張美鳳簽書贈予代理縣長林茂盛，並與此書受訪者合照。（圖：宜蘭縣史館提供）

宜蘭縣史館今（九）日上午舉行《蘭陽女校先鋒-三高女校友的故事》新書發表會，由代理縣長林茂盛主持。活動由冬山國中木管五重奏演出展開序幕，特邀請多位三高女校友的家屬，以及文史、教育界人士出席，作者張美鳳老師的先生宜蘭社區大學前校長張捷隆、宜蘭縣文化局長黃伴書、縣史館長廖英杰、佛光大學名譽教授陳進傳、宜蘭縣文史工作者楊晉平老師共襄盛會，場面溫馨熱鬧。作者張美鳳老師在發表會上，簽書贈予代理縣長林茂盛，並為與會者介紹此本書的研究過程，以及向受訪與提供史料的相關人士致意。

女性史研究者張美鳳老師自二O一O年起，便投入三高女史料蒐集與口述歷史，透過資料的交叉比對，試圖重現宜蘭地區三高女校友的群像與歷史軌跡， 張美鳳老師的研究成果由宜蘭縣史館出版《蘭陽女校先鋒-三高女校友的故事》專書，以及《宜蘭文獻雜誌》的〈宜蘭的三高女校友〉專輯，舉辦新書發表。兩書不僅呈現宜蘭女性教育史的重要篇章，也彰顯地方文化研究的深度與延續性。宜蘭縣代理縣長林茂盛特別向這些蘭陽女性的先行者，及進步社會的奠基者致敬與致謝。

日治時期臺北州立臺北第三高等女學校簡稱三高女，是今日臺北市中山女高的前身，從一八九七年建校迄今，已有一二八年歷史。早期三高女是臺灣唯一的公立女學校，吸引來自全島各地女學生入學，直到臺灣中、南部高等女學校陸續成立，該校才以北部地區女學生為主。而宜蘭在一九三八年蘭陽高等女學校，今蘭陽女中成立之前，三高女也是宜蘭女性接受中等教育的最重要選擇。在日治時期，共有七十一位宜蘭女性曾翻山越嶺、長途跋涉到臺北就讀第三高女。

這些走在時代尖端的臺灣菁英女性，通過在學期間的學習訓練，擁有廣博見聞。畢業後，不少人擔任教職或其他公職，成為職場的女先鋒；戰後，這群女性的發展空間更加寬廣，有人走入政壇、參與婦女團體的工作如宜蘭婦女協會、創辦婦女刊物，為臺灣女性爭取權益。

女性史研究者張美鳳投入三高女史料蒐集與口述歷史，透過資料的交叉比對，試圖重現宜蘭地區三高女校友的群像與歷史軌跡。由於年代久遠、人物凋零，研究難度極高，張美鳳老師轉而訪談校友家屬，共訪問廿五位。九日當天也有多位受訪者出席發表會，包括陳季文醫師（林桂靜、陳進東公子）、陳淑娟女士（林桂靜、陳進東公子）、陳虞弘（利生醫院後代、母林阿惜）、林茂長醫師（利生醫院後代）、謝鋫昑（陳碧霞、謝報之女），以及吳勳紅（林桂美之女）等，場面相當溫馨熱鬧。