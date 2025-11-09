《蘭陽女教先鋒》新書發表 71名宜蘭女孩靠雙腳走出教育路

宜蘭縣史館今（9日）舉辦《蘭陽女教先鋒－三高女校友的故事》新書發表會，重現百年前這段動人的女性教育史。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

早在80多年前交通不便的年代，宜蘭有71名女孩為追求知識，翻山越嶺一路從蘭陽平原走到台北，只為進入當時全台唯一的公立女學校「台北第三高等女學校」。她們是宜蘭最早出發的「女力先鋒」。宜蘭縣史館今（9日）舉辦《蘭陽女教先鋒－三高女校友的故事》新書發表會，重現百年前這段動人的女性教育史。

三高女成立於1897年，是今台北中山女高的前身，當年還沒蘭陽女中（1938年成立），想上高等學校的宜蘭女孩，得靠步行或轉搭馬車、牛車穿越山路，才能抵達台北上課。據研究者張美鳳考證，日治時期共有71名宜蘭女學生就讀三高女，當時她們須克服長途跋涉與社會觀念束縛，成為宜蘭最早受中等教育的一群女性。

作者張美鳳為本書投入十多年研究，蒐集史料、訪談家屬，共訪25位受訪者，包括前宜蘭縣長陳進東的妻子林桂靜家人、利生醫院創辦人後代等。她說，這些三高女畢業生在當時多半走入教育、公職、醫療及婦女運動領域，成台灣社會中最早的一批女性專業人士，有人甚至創辦婦女刊物、參與公共事務，為女性發聲。

今發表會現場由冬山國中木管五重奏揭開序幕，代理縣長林茂盛出席致意，感性表示，這些走在時代前端的女性，是宜蘭人最值得驕傲的先行者。

縣府表示，《蘭陽女教先鋒－三高女校友的故事》由宜蘭縣史館出版，定價450元，發表會現場享6折優惠。這本書不只是一本歷史書，更是一段關於「翻山越嶺去讀書」的真實傳奇，見證宜蘭女性堅毅追夢的百年足跡。

