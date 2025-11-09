蘭陽女校先鋒新書發表 見證宜蘭女性教育力量

宜蘭代理縣長林茂盛與新書作者張美鳳合影。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣史館九上午舉辦《蘭陽女校先鋒——三高女校友的故事》新書發表會，由代理縣長林茂盛主持，冬山國中木管五重奏以悠揚樂聲揭開序幕。多位三高女校友家屬及文史、教育界人士到場，現場氣氛溫馨而隆重。

日治時期的「臺北州立臺北第三高等女學校」是現在中山女高前身，創校於一八九七年，是當時全臺唯一的公立女學校。宜蘭女性在一九三八年蘭陽女中成立前，若想接受中等教育，必須翻山越嶺前往台北就讀三高女，共有七十一人以堅毅之姿追尋學問，成為地方女性教育史的重要一頁。

作者張美鳳老師自二0一0年起投入三高女校史研究，歷經多年蒐集文獻與訪談，訪問了二十五位校友家屬，重現宜蘭地區三高女畢業生的群像與歷史軌跡，她感性指出，這些女性是時代的先行者，畢業後多投入教育、公職與婦女運動，戰後更在政壇及社會改革領域發光發熱，為臺灣女性爭取權益。

林茂盛代理縣長特別感謝張老師對地方文化的長期深耕，並向這群跨越世代的女性先鋒致敬。宜蘭縣史館同步出版專書《蘭陽女校先鋒——三高女校友的故事》及《宜蘭文獻雜誌》專輯〈宜蘭的三高女校友〉，呈現宜蘭女性教育史的珍貴篇章。