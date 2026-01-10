蘭陽好宜家嘉年華 多元共融

蘭陽好宜家活動現場有許多好玩的闖關互動遊戲。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣政府十日上午在宜蘭運動公園體育館舉辦「一一五年度蘭陽好宜家-多元文化嘉年華」，匯集閩南、客家、原住民與新住民文化，透過表演、展示、頒獎及創新桌遊，呈現本土語言與多元文化教育成果。

活動由原住民族語演出揭幕，並頒發一一四年度本土語言競賽績優學校，受獎學生也帶來歌唱、口說與戲劇節目，展現語言傳承的成果，獲得觀眾熱烈喝采。出席的代理縣長林茂盛表示，活動不僅是慶典，更是族群交流的平台，讓學生與鄉親在參與中體會多元共融的重要。縣府將持續以科技與創意推動本土語言扎根，打造友善、多元的宜蘭。

廣告 廣告

今年焦點包括閩南語創新桌遊體驗，將語言學習融入遊戲機制，吸引學生與家長踴躍參與；現場同步展示「相褒歌」與「唸歌」文化，由耆老示範、學生互動，讓年輕世代感受傳統口述文化之美。

活動也設置文化闖關區，完成任務可兌換竹筒飯、刺蔥紅茶、蘿蔔糕及艾粄等在地美食，紅龜粿手作體驗更吸引親子共學，讓文化傳承在互動中延續。另有國際教育與英資中心展攤，呈現宜蘭學子在地扎根、放眼世界的成果。