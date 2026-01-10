「蘭陽好宜家」多元文化嘉年華 盛大登場

宜蘭縣政府在宜蘭運動公園體育館盛大舉辦「蘭陽好宜家-多元文化嘉年華」。代理縣長林茂盛頒發「本土語言競賽」口說藝術類國小組表現優異之學校，表彰其在族群語言傳承上的不遺餘力。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府於今（十）日上午九時三十分在宜蘭運動公園體育館盛大舉辦「一一五年度蘭陽好宜家-多元文化嘉年華」。此次活動匯聚閩南、客家、原住民及新住民四大族群的文化精粹，透過頒獎鼓勵、動態表演、靜態展示及創新桌遊體驗，將體育館化為一座大型的本土文化遊樂園，展現宜蘭縣深耕本土語言教育的豐沛成果，並促進族群間的相互理解與尊重。

代理縣長林茂盛致詞時以閩南語、客語、原住民語、國語介紹自己，強調語言不單是文化連結也是溝通的橋樑，持續推動語言讓大家認識自己的特質及了解文化帶動，才不會因為不了解產生誤會，讓語言成為共融美好的族群平台交流。宜蘭客屬總會理事長詹勳鴻、縣議員黃定和、縣議會議長特助莊淑如、宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義、宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、縣府教育處代理處長陳金奇共襄盛會。

代理縣長林茂盛表示，「蘭陽好宜家」嘉年華不僅是一場慶典，更是一個對話的平台。藉由閩、客、原、新的融合展示，讓宜蘭的學子與鄉親們在參與中體認到多元文化的美麗與共存的重要性。未來，縣府將持續透過數位科技、藝術創作與實體體驗，讓本土語言在蘭陽平原持續發芽茁壯，讓宜蘭成為真正名符其實的「多元文化好宜家」。

活動由充滿活力的原住民語表演拉開序幕。縣政府特別頒發「一一四年度本土語言競賽」表現優異之學校，由代理縣長林茂盛頒獎表揚其在族群語言傳承上的不遺餘力。受獎學校亦受邀上台進行精彩演出，內容涵蓋各語別的口說藝術、歌唱及戲劇表演。學生們流利的語文表達與精湛的演技，贏得現場觀眾熱烈掌聲，展現出宜蘭縣推動本土語言生活化的具體成效。

除了聽覺與視覺的享受，視覺與味覺的結合更是活動高潮。現場設置了多樣化的本土文化闖關活動，民眾只要完成挑戰，即可兌換宜蘭在地不同族群的特色美食。包含：原住民風味，香氣四溢的「竹筒飯」與清涼回甘的「達納（刺蔥）紅茶」;具閩南情懷，傳統工法製作的「蘿蔔糕」及客家傳統美食「艾粄」。此外，現場更設有「紅龜粿」手作體驗區，由社區導師帶領民眾從揉粿粹、包內餡到壓模成像，象徵長壽與吉祥的紅龜粿在小朋友手中一個個成形，讓文化傳承在掌心間溫暖交接。

另外，也重視國際視野之接軌。宜蘭縣長期推動國際教育，此次嘉年華特也邀請「國際教育中心學校」及「英語教學資源中心的英資中心」到場設攤。透過國際文化交流展攤，展現宜蘭學子如何立足本土、走向世界，讓各國文化與本土語文化在體育館內交織碰撞，實現「蘭陽文化國際化，世界文化在地化」的願景。

今年嘉年華的一大亮點，是「本土語言推動小組」開發的創新桌遊體驗。桌遊中將閩南語學習融入遊戲機制，讓學生在互動競技中自然記憶詞彙與生活對話。活動現場特別設置「桌遊體驗區」，吸引許多縣內學生組隊參賽，甚至有家長現場報名與孩子同樂。透過趣味桌遊，原本艱澀的閩南語學習轉化為歡笑聲不斷的感官體驗，打破傳統教學的框架。在體驗攤位中，今年亦特別引入珍貴的「相褒歌」與「唸歌」文化展示，透過耆老與學生的現場互動，讓年輕一代有機會親身體驗這項逐漸式微的口傳文學之美。