蘭陽媽祖文化節感恩會 表揚破案有功員警

宜蘭縣政府舉辦「蘭陽媽祖文化節感恩會」暨破案有功表揚活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席。（記者董秀雲攝）

「二○二五蘭陽媽祖文化節」於今年一一四年九月廿六日至九月廿八日盛大舉行，在宜蘭縣議會支持與指導下，由宜蘭縣政府與主祀宮廟南方澳進安宮主辦，並結合國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會、各鄉鎮市公所、農會、縣內宮廟及相關企業、團體、公會等單位共同參與，活動圓滿成功。昨（七）日舉辦感恩會，由代理縣長林茂盛親自出席，公開感謝各界的協助與支持，並展望未來，期許持續推動宗教文化與民俗交流，凝聚地方力量，共同拚出宜蘭幸福好生活。

宜蘭縣警察局蘇澳分局日前迅速破獲南方澳進安宮神飾竊案，成功追回遭竊寶物，挽回損失逾新臺幣二千萬元，展現警方維護社會治安與守護信仰資產的高效率與專業能力。宜蘭縣代理縣長林茂盛特別頒發破案獎金，由縣警察長劉炯炫、蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉接受頒獎表揚，感謝警方全力以赴、守護縣民安居樂業，象徵在媽祖慈光庇佑下，宜蘭不僅文化昌盛，治安平穩、民心安定。

縣府邀請宜蘭國小附設幼兒園做開場表演「媽祖出巡」及歌仔戲，精湛的演出，博得在場熱烈的掌聲。接著表揚蘭陽媽姐文化節參與的單位及機關團體共計二七八個，分十六梯次接受表揚，縣府舉辦感恩會暨致贈感謝狀，感謝所有參與此次活動的單位及團體等。南方澳進安宮神飾於十一月五日遭竊，警方迅速動員，僅用十二小時即告破案，特別頒發破案獎金。

今年活動以「雙媽賜福」為主題，結合「雲林西螺福興宮百年首贊蘭陽」與南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座十六週年，邀請全台十六座天后宮共襄盛舉，包括花蓮港天宮、東港朝隆宮、安平開台天后宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮及西螺福興宮等；其中「北方澳軍港五姊妹媽祖」首次出港，更吸引大批信眾湧入蘭陽地區，信仰熱潮沸騰。