蘭陽媽祖文化節議員批作秀 議員主張宮廟輪辦、縣府鬆口放手

民進黨宜蘭縣議員吳宏謀今（24日）在議會總質詢指出，「蘭陽媽祖文化節」長年由縣府主辦，彷彿變成縣府的「作秀舞台」，主張應改由宮廟輪流主辦、縣府輔導即可，才能真正減輕財政負擔並回歸宗教文化本質。民政處長張謙祥回應，最終目標確實是如此，但大型活動仍需跨單位協調，會逐步讓宮廟接手。

「蘭陽媽祖文化節」9月26日起舉辦3天，除南方澳進安宮的珊瑚媽祖遶境宜蘭，全台其他地區16尊媽祖也齊聚遶境，並由進安宮擔任主祀廟宇，以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，開幕當天先號召漁船隊伍於南方澳漁港集結，再搭船出海起駕北上，隊伍遶行至頭城鎮烏石港入港，之後展開2天半的陸上遶境活動。

今年媽祖節總預算編列1000萬元，並由南天宮合作辦理。代理縣長林茂盛表示，各項執行與人流評估相較過去均有進步。張謙祥補充，今年共有約11萬8千人參與，以觀光署單日消費額逾1300元推估，即便以保守的1000元估算，活動至少創造一億元的經濟規模。

然而，吳宏謀質疑縣府提出的效益缺乏實際數據。他指出，遊覽車車次、來客人數、宮廟報名與載客統計等資訊，縣府都未能掌握，「既然縣府花了這麼多錢，就應該清楚知道活動後創造了多少成效，而不是遭質詢後才說要再調查。」

他也提到活動行程掌控不佳，今年頭城交接礁溪的過程延誤超過兩小時，讓社區與民眾在現場枯等。他認為既然縣府仍握有主導權，就應負責控管時間與流程，避免造成不便。張謙祥坦承，今年活動確實有時間延遲，明年會加強協調並調整行程，讓活動更順暢。

