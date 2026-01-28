蘭陽愛心月 與展望會童心守護

宜蘭縣政府再次響應台灣世界展望會在縣府縣民大廳舉辦「蘭陽愛心月」童心守護，紅包傳愛公益活動，代理縣長林茂盛出席，熱情響應「紅包傳愛」，讓孩子成為更好的大人！愛心企業代表與來賓。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府再次響應台灣世界展望會在縣府縣民大廳舉辦「蘭陽愛心月」童心守護，紅包傳愛公益活動，代理縣長林茂盛出席，熱情響應「紅包傳愛」，讓孩子成為更好的大人！愛心企業代表與來賓。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府再次響應台灣世界展望會活動以「紅包傳愛」為主軸，於日昨在縣府縣民大廳舉辦二○二六年「蘭陽愛心月」童心守護，紅包傳愛公益記者會，透過縣府各局處同仁的自發性響應活動，此次宜蘭縣政府發起的募得款項將全數投入「紅包傳愛」活動，同時也表達縣府與台灣世界展望會一起幫助孩子為弱勢孩童及其家庭帶來祝福，看見孩子的需要，做孩子的依靠！宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，縣議會議長張勝德、縣議員黃定和、縣議員林麗、縣府社會處長林蒼蔡以及愛心企業和社會大眾，為一五○○名宜蘭弱勢兒少募集「助學、健康、平安、希望」四種祝福紅包，幫助在地弱勢兒少與家庭度過艱難時刻，一起過個好年！私立安康幼兒園的小朋友與美星文化隊精湛表演，現場氣氛熱鬧非凡，充分展現了下一代的蓬勃生命力與希望。「蘭陽愛心月」，紅包傳愛，讓孩子成為更好的大人！

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，非常感謝台灣世界展望會關懷與服務國內外脆弱兒童及其家庭，紅包傳愛公益行動是為國內經濟弱勢家庭募集助學、健康、平安、希望四種紅包祝福，幫助孩子健康成長、安穩就學，紓解家庭急難、培力就業技能，改善家境!

議長張勝德響應愛心捐，捐出紅包傳愛。接著代理縣長林茂盛捐出縣府募集五萬一○○元愛心捐，個人加碼再捐出，響應熱絡。由台灣世界展望副會長蕭文榮代表接受。

現場邀請來自宜蘭縣私立安康幼兒園的小朋友，以萬馬奔騰迎新春舞蹈開場為記者會精彩展開場，並且由美星文化隊表演三首舞蹈曲目:一年一度、那魯灣、.繁花盛開，小朋友們用童言童語、無比青春熱情又可愛的唱歌、跳舞為其他脆弱兒童加油打氣，也期待透過稚嫩且純真的歌聲，匯聚眾人關懷脆弱生命的力量，讓每一個兒童都有平安長大的權利。

台灣世界展望副會長蕭文榮表示，非常感謝宜蘭縣政府各局處首長與同仁熱情響應，今年再次發起募款回應展望會，募得了五萬一○○元愛心捐，縣府同仁個人捐款達一千元，即贈送世展會設計款紅包袋一組，捐二千元送二組，以此類推，最多累計贈五組紅包袋。台灣世界展望會宜蘭在地服務一五○○名兒童及其家庭期待透過您的愛心溢助，支持二○二六年在地服務方案所需經費，以順利展開執行，使孩子在困難的環境中，亦能有公平的受教育及多元學習機會。因為孩子的未來是可以改變世界的！愛能結實百倍，透過紅包「傳」愛，無論是種或收，讓我們成為彼此的光，延續祝福，創造希望！

台灣世界展望會則指出，在台灣每七點五個生活於貧窮線下的孩子，就有一人由展望會陪伴，透過每年調查檢視約七點三萬人次兒少的生活景況，展望會率先在國內進行個案分級服務，接住最脆弱兒少。「展望會在全台服務的兒少中，約有二點二萬名兒少生活在貧窮線邊緣，當中甚至約三千名兒少並無父母親或家人供給生活費！儘管大環境正把孩子推向生存窄縫，許多孩子仍在努力為自己創造翻身的機會。特別感謝宜蘭縣政府及企業夥伴持續支持，成為孩子翻轉生命的溫暖後盾。」

除縣府與大眾的捐款外，感謝縣內愛心企業共襄盛舉，包括宜蘭縣私立經訓基金會、基隆港務分公司蘇澳港營運處、礁溪老爺酒店、國際大山洋行有限公司等，透過響應「紅包傳愛」行動，幫助弱勢兒少與家庭看見盼望、帶來改變。活動現場並設有展望會攤位介紹「緊急救援服務工作」及「家庭培力方案」，幫助民眾了解遇到災害時的應對方式與防災重要知識，同時亦展售由展望會培力家長手作的皮革鑰匙圈、布作紅包袋、束口袋等精美作品。參與培力課程的婷婷媽媽分享，自己從最初的侷促不安，到透過手作找回自信與笑容，讓她對未來充滿了新的期待與可能。台灣世界展望會誠摯邀請社會大眾與企業在歲末之際一同透過一份紅包的祝福，陪伴弱勢兒少擁有持續向前的力量及不放棄夢想的勇氣，成為更好的大人！