蘭陽文學叢書新書亮相 書寫宜蘭藝文進行式

蘭陽文學叢書新書發表會在中興文化創意園區舉行，二件作品脫穎而出，分別為徐惠隆的《文學肝膽》和陳宜萱《棲居》，接受獻花，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自給予作家鼓勵及表揚。（記者董秀雲攝）

一一四年蘭陽文學叢書新書發表會今(廿九)日在中興文化創意園區舉行，此屆徵文以「關於宜蘭的書寫進行式」為主題，件數較去年多出近一倍，作品涵蓋小說、新詩、散文、人物傳記和報導文學，最終二件作品脫穎而出，分別為徐惠隆的《文學肝膽》和陳宜萱《棲居》，代理縣長林茂盛親自給予作家鼓勵及表揚。立委吳宗憲評審吳茂松、吳敏顯、縣文化局長黃伴書共同出席。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，文學是環境與土地交融的產物。此次徵件展現了宜蘭多元的人文底蘊與豐富創作能量，這些作品能讓讀者看見宜蘭的地方故事及多元面貌，期待蘭陽文學叢書持續累積創作能量，讓更多人透過閱讀感受蘭陽平原這塊土地的魅力。

文學是屬於地方的文化感受，也是推動文化創意的核心力量。透過徵件與出版，期待更多具潛力的新生代創作者加入蘭陽文學的行列，為宜蘭這片土地帶來更多動人的文字與故事。

蘭陽文學叢書兩部入選作品分別為徐惠隆《文學肝膽》與陳宜萱《棲居》，一部為人物傳記式散文，另一部則是抒情散文集。兩部作品分別照映出不同面向的視角，前者講述宜蘭文學悠悠長河的重要人物，以敦厚之筆道出時間裡的人情故事；後者則展現年輕的靈光，從外地遷居至宜蘭，將走過的路、讀過的書縫入感性的情韻節奏之中。

《蘭陽文學叢書》，多年來致力呈現宜蘭印象、地方生活。此屆作品題材多元，作者背景橫跨不同世代，包括返鄉青年、移居者、在地創作者等。他們以不同視角書寫生活的感動、土地的情感與生命歷程，使作品更具地方性與文化共感。