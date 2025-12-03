蘭陽智慧千里眼 AI助揪偷倒

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府推動蘭陽智慧千里眼計畫，運用AI科技執法阻絕跨境偷倒。 (宜蘭縣政府提供)

記者林坤瑋∕宜蘭報導

為守護蘭陽平原的潔淨土地，宜蘭縣政府推動蘭陽智慧千里眼計畫，在重要聯外道路與熱點區域設置高解析度智慧監控系統，透過ＡＩ影像辨識與大數據分析監控可疑車輛，期許像民間信仰「千里眼」般的明察秋毫，阻絕外縣市廢棄物跨境運輸偷倒。

代理縣長林茂盛三日出席記者會表示，蘭陽智慧千里眼計畫建立三道預警防線，第一是建置環保犯罪黑名單，監控系統若發現違規紀錄車輛入境，即時報警監控。第二軌跡溯源蒐證，宜蘭如果發生廢棄物棄置，可經由監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡。第三是廢棄物智慧辨識，運用大數據ＡＩ辨識載運廢棄物車輛特徵，以利案發後第一時間將嫌犯查緝到案。

廣告 廣告

縣府編列二百五十萬元預算，預計明年啟動蘭陽智慧千里眼計畫，在雪隧南端、中橫宜蘭支線思源埡口、南澳鄉澳花村蘇花公路縣境出入口、蘇花改蘇澳隧道口、五結鄉濱海公路噶瑪蘭大橋南端等地，建置固定式監控系統，另有六套移動式監控系統機動性作業，合力遏阻環保犯罪。

縣環保局表示，蘭陽智慧千里眼計畫上路後，採取全天候科技執法，再配合既有的檢警環聯合稽查機制，希望斬斷廢棄物棄置集團犯罪作業鏈，杜絕廢棄物跨境流竄。非法棄置廢棄物不僅破壞土地，後端清理成本更是驚人，涉及「廢棄物清理法」第四十六條者，最高可處五年徒刑及一千五百萬元罰金；涉案車輛視同犯罪工具，將被沒收或扣押，駕照也可能遭吊銷。