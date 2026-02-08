蘭陽樂學 宜展風采！宜蘭縣115 年度社會教育成果展

蘭陽樂學 宜展風采！宜蘭縣社會教育成果展在宜蘭運動公園體育館隆重舉辦，代理縣長林茂盛親自出席主持開幕儀式，頒獎表揚執行樂齡工作獲頒「優等」單位。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今（八）日上午九時於宜蘭運動公園體育館隆重舉辦一一五年度「蘭陽樂學 宜展風采」社會教育成果展。此次活動齊聚縣內十二鄉鎮市樂齡學習中心、三個多元學習功能中心，以及宜蘭與羅東兩所社區大學，全面展示宜蘭縣在推動終身學習、高齡健康與社會參與的豐碩成果。代理縣長林茂盛親自出席主持開幕儀式，並頒獎表揚執行樂齡工作表現績優的單位。縣議會議長張勝德、縣議員林麗、宜蘭市長陳美玲、宜蘭社區大學校長林庭賢、羅東社區大學校長吳國維、縣府教育處長陳金奇共同出席。開幕儀式由代理縣長林茂盛帶領貴賓以「蘭陽樂學 宜展風采」掛彩燈，顯得喜氣洋洋。

代理縣長林茂盛表示：「活到老、學到老不僅是一句口號，更是宜蘭長輩們的生活態度。要以「不怕學太慢，只怕不開始。」來共同勉勵。透過終身學習，我們不僅延緩了老化，更讓長輩們在社區中找到新的舞台，這就是我們「幸福宜蘭」最動人的風景。」

活動中，也特別表揚各鄉鎮市的樂齡推動績優單位，樹立樂齡學習新典範。過去一年，各學習中心積極開發在地特色課程，並且積極落實課程的執行。去年度經評選，表現最為優異者獲頒「特優」殊榮，分別為冬山鄉、五結鄉、宜蘭市、三星鄉、壯圍鄉及大同鄉；「優等」單位則包括羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉、礁溪鄉、頭城鎮及員山鄉。縣府進行綜合評選，遴選出表現卓越的單位，以肯定基層教育工作者的辛勞。

縣內各鄉鎮市的樂齡學習中心、三個多元學習功能中心與兩所社區大學，提供了從人文素養到生活技能的全方位課程。終身學習的目標是打造一個「人人可學、時時可學、處處可學」的學習型環境，未來縣府將持續投入更多資源，導入更多創新的學習元素，開發更多符合時代趨勢的課程，讓宜蘭的社會教育不僅能「在地化」，更能與「數位化」接軌，讓每位縣民都能享受學習帶來的成長，透過持續學習找到自我價值。

在靜態展示區的部分，展出各鄉鎮市特色內容，著實令人驚艷。來自宜蘭與羅東社區大學的學員們，帶來豐富的學習創作；而各樂齡學習中心的長輩們則展示豐富的編織、繪畫與各項精緻的手作藝品。這些作品不僅是技藝的磨練，更紀錄長者們在退休後如何透過學習找到自我價值，將生活經驗轉化為藝術美學。另外，為了讓民眾親身體驗學習樂趣，現場也設置了多組的「互動 DIY 體驗區」，包含木工手作、春聯拓印、吉祥結以及貓頭鷹鑰匙圈，吸引許多家長帶著孩子一同參與，落實代間學習的理念，整個活動規劃也展現出動靜皆宜，樂齡不老化的精神。

此次活動，社大和部分鄉鎮市的樂齡學習中心也帶來舞台的表演，由樂齡學習長輩們輪番上陣，展現多元的學習成果，從熱情奔放的活力非洲鼓、優雅的東方舞蹈演出，到深具地方色彩的歌謠傳唱，長輩們穿上華麗演出服，在舞台上盡情揮灑汗水。表演學員的李阿嬤激動地說：「在樂齡學習中心學習舞蹈後，身體變好，心情也變年輕，能上台表演真的很開心！」