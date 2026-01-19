蘭陽溪假借種西瓜盜埋143支檜木「值500萬」 山老鼠集團18人遭起訴

專案小組循線追查經「山老鼠」集團藏放樹林中之貴重林木。宜蘭地檢署提供



以劉姓、謝姓男子為首的蘭陽溪流域「山老鼠」犯罪集團，假借河川地種植西瓜，實際上卻僱用怪手，將漂流至該處的紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田內，伺機取走變賣，宜蘭地檢署獲報後組成專案小組，成功瓦解該犯罪集團，並在近日偵結，依《刑法》侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物，以及《森林法》加重竊取貴重森林主產物等罪嫌，將集團成員18人依法提起公訴。至於查扣貴重林木143支，總重約17公噸，市價逾500萬元，已由農業部林業及自然保育署宜蘭分署取回。

專案小組起出埋藏於河川地之林木。宜蘭地檢署提供

宜蘭地檢署指出，劉姓男子及謝姓男子等人，假借他人名義，申請經濟部水利署第一河川分署土地使用許可，名義上從事西瓜種植，實際卻僱用石姓男子操作怪手，將漂流至河床的紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田內，伺機取走變賣。不僅如此，劉、謝2人還懷疑石男擅自取走其掩埋的紅檜，聯繫林男等6人，私行拘禁石男並毆打索討36萬元，最終逼迫石男賠償17萬6000元才同意釋放。

檢警循線查獲藏放貴重林木倉庫。宜蘭地檢署提供

農業部林業及自然保育署宜蘭分署於2024年8月颱風季後，發現多起侵占貴重森林主產物情形，並察覺承租河床的農業使用者似將貴重林木埋藏於河床，且於分署人員前往勘查取回時遭到阻撓，因此向宜蘭地檢署請求協助，宜蘭地檢署立即指派檢察官林永組成專案小組，整合警政、林業等跨部會資源，縝密規劃偵辦策略，全面展開追查。

專案小組查扣的貴重林木。宜蘭地檢署提供。

去年9月間，宜蘭地檢署指揮內政部警政署刑事警察局、保安警察第七總隊第四大隊、宜蘭縣政府警察局等單位發動大規模拘提與搜索行動，動員霹靂小組、森林警察等單位，並結合林業專業人員協助鑑識贓木，成功查獲山老鼠集團成員、幕後瓜農金主及多處藏放貴重木的倉庫，澈底瓦解橫行蘭陽溪流域的犯罪組織。

宜蘭地檢署檢察官林永(圖右)榮獲行政院院長卓榮泰表揚查緝國土保育及環保犯罪有功人員。翻攝宜蘭地檢署官網

宜蘭地檢署強調，本案展現司法機關在國土保育執法上的專業與敏銳度。檢察官林永因偵破此案榮獲行政院長表揚，成為國土保育典範。面對日益複雜的國土犯罪態樣，地檢署將持續深化跨域合作，強化與警政、林業、環保單位的協作網絡，全力落實「守護山林、生態永續」的司法使命。

