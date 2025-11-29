蘭陽溪友善耕作合作社農村社區小舖 今開張

蘭陽溪友善耕作生產合作社農村社區小舖首開張。（圖：農業部農糧署提供）

為促進在地農產品自產自銷並提供遊客更便利的購買空間，農業部農糧署輔導蘭陽溪友善耕作生產合作社成立「農村社區小舖」，今(廿九)日上午正式開幕，為在地小農打造全新銷售平台，也讓民眾能以更輕鬆的方式接觸友善耕作的優質農產。

此次除販售當季在地生鮮蔬果外，小舖也以同樣友善耕作的食材現場製作簡餐、甜點及飲品，讓外地旅客與平日較少下廚的年輕族群，都能透過輕食餐點品嘗到本地農產品的新鮮滋味。

蘭陽溪友善耕作生產合作社合作社理事主席陳可為表示，小舖未來將專售全程未使用農藥、化學肥料與除草劑的農產品，提供安心無負擔的選擇。合作社社員的農地多位於方圓十公里內，蔬果能在最短時間上架，不僅保證新鮮，也落實減少運輸里程、降低碳足跡的綠色消費理念。