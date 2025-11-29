蘭陽溪友善耕作農村小舖開幕 打造低碳消費據點

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）由農業部農糧署輔導蘭陽溪友善耕作生產合作社成立的「農村社區小舖」，今天在員山鄉開幕，除促進在地農產品自產自銷，也提供遊客更便利的購買空間，打造低碳消費據點。

蘭陽溪友善耕作生產合作社理事主席陳可為表示，小舖專售全程未使用農藥、化學肥料與除草劑的農產品，提供消費者安心無負擔的選擇。合作社社員的農地多位於方圓10公里內，蔬果能在最短時間上架，不僅新鮮，也落實減少運輸里程、降低碳足跡的綠色消費理念。

他說，除販售當季在地生鮮蔬果外，小舖也以同樣友善耕作的食材，現場製作簡餐、甜點及飲品。（編輯：謝雅竹）1141129