蘭陽溪友善耕作農村小舖開張 打造低碳食農據點

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部農糧署輔導蘭陽溪友善耕作生產合作社成立「農村社區小舖」，今天正式開張，打造低碳食農據點，除促進在地農產品自產自銷，也提供遊客更便利的購買空間。

蘭陽溪友善耕作生產合作社今天成立「農村社區小舖」，為在地小農打造全新銷售平台，也讓民眾能以更輕鬆方式，接觸友善耕作的優質農產，並會專售全程未使用農藥、化學肥料與除草劑的農產品，提供消費者安心無負擔的選擇

合作社理事主席陳可為說，社員農地多位於小舖10公里內，蔬果能在最短時間上架，不僅保證新鮮，也落實減少運輸里程、降低碳足跡的綠色消費理念。

他說，小舖除販售當季在地生鮮蔬果外，也以同樣友善耕作的食材現場製作簡餐、甜點及飲品，讓外地旅客與平日較少下廚的年輕族群，都能透過輕食餐點品嘗到在地農產品的新鮮滋味。

