蘭陽溪河川廢棄物調查 平均每公里有81袋垃圾

連5年進行河川廢棄物調查，荒野保護協會今年新選定宜蘭蘭陽溪流域，涵蓋宜蘭河、羅東溪、冬山河等及出海口。

在全長152公里的踏查中，發現河岸段平均每公里有81袋垃圾，污染程度為C級「稍髒」；出海口段更多，暴增為4.7倍、有384袋，為D級「髒亂」。

荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，「靠近出海口的地方比較多瓶罐，然後一些保麗龍箱等等，我們在冬山河看到比較多的是廢棄的船隻，羅東溪上游比較偏向的是家庭垃圾。」

水利署指出，宜蘭沒水庫，蘭陽溪是重要民生水源，找出垃圾熱點，對症下藥很重要。

經濟部水利署第一河川分署長董志剛說道，「其實熱點盤點出來，讓我們可以再向前進一步，讓我們的處理的速度可以更快。」

荒野也針對3年前調查的新竹頭前溪進行複查，過去集中在交通樞紐與觀光熱區等熱點，今年減量達75%，成效不錯，但卻又出現新熱點。

至於大台北淡水河流域，去年發現的熱點清理率達69.2%，新北環保局表示，河川垃圾要徹底清理不容易，很仰賴志工團體。

新北市環保局專門委員李浩榕表示，「我們現在已經有大概30個，河川水環境的一個巡守隊837個人，平均一個月大概是6次淨川，一年大概可以清出，目前大概是5400公斤左右的廢棄物。」

掌握川廢現況，荒野培訓93位調查員花4到5個月時間調查，足跡遍及710公里。而找出熱點很關鍵，以宜蘭蘭陽溪流域為例，8成垃圾集中21.8%河段，若在經費人力有限下，先清理熱點就有明顯成效，但荒野還是希望政府要透過數據，端出源頭減量的良方。