蘭陽溫泉季 幸福流動體驗

▲宜蘭冬季盛會「冬戀蘭陽溫泉季」即將於十二月熱情登場，舉行點燈啟動，宜蘭縣代理縣長林茂盛主持。（圖：宜蘭縣政府提供）

一年一度的宜蘭冬季盛會「二○二五冬戀蘭陽溫泉季」即將於十二月熱情登場！由宜蘭縣政府、礁溪鄉公所及地方產業共同策劃，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題，串聯各項精彩活動，邀請全國民眾一同感受冬日宜蘭的暖心魅力。於十一月廿六日晚上六時在礁溪湯圍溝公園舉行點燈啟動，宜縣代理縣長林茂盛、礁溪鄉長張永德共同主持。縣議會議長張勝德、縣議員林聰池、宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏、礁溪鄉代會主席游見璋共襄盛會。

宜蘭縣政府表示，為推廣在地優質食材與獨具風味的溫泉美食，今年特別與長榮鳳凰酒店（礁溪）、礁溪寒沐酒店、山形閣、礁溪福朋喜來登飯店、山多利大飯店、冠翔泉旅及宜蘭力麗威斯汀度假酒店七家飯店業者攜手推出今年十二月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，精選宜蘭在地食材入菜，各家飯店推出各家拿手好菜，不論是桌菜或套餐，皆融合溫泉文化創作道地料理，讓遊客在泡湯之餘盡享舌尖盛宴，在暖泉與佳餚間體驗身心的雙重療癒。「冬戀蘭陽溫泉季」是宜蘭冬季觀光的代表品牌，結合表演活動、燈飾裝置藝術、美食與運動等系列活動，展現礁溪溫泉的多元風貌。縣府誠摯邀請全國旅客走訪宜蘭，在泉湯暖意與節慶歡笑中，共度一場幸福洋溢的冬日饗宴。活動相關內容及「蘭陽溫泉美食饗宴」菜單請參考活動官網：www.yilanhot-spring.com.tw

二○二五冬戀蘭陽溫泉季燈飾展示期間：114/11/26-115/3/3每天晚上五時-十一時。活動相關內容及「蘭陽溫泉美食饗宴」菜單請參考活動官網：www.yilan-hotspring.com.tw活動自十二月五日「祈水感恩禮」揭開序幕，由宜蘭縣溫泉產業發展協會於湯圍溝溫泉公園舉辦，藉由「祈水感恩禮」表達對大自然賜予溫泉資源的感恩，祈願平安幸福，傳承礁溪溫泉文化精神。