蘭陽溫泉季 踩街嘉年華

冬戀蘭陽溫泉季舉行開幕式，熱鬧登場，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。



（圖：宜蘭縣政府工商旅遊處提供）

二○二五冬戀蘭陽溫泉季於昨（七）日下午二時舉行開幕式，正式熱鬧登場，開幕式以充滿儀式感的溫泉舞揭開序幕，緊接著由色彩繽紛、熱力滿分的「踩街嘉年華」點燃全場氣氛，活動一路延續至十二月十四日。冬戀蘭陽溫泉季由宜蘭縣代理縣長林茂盛、礁溪鄉長張永德、縣議會議長張勝德共同站在主花車共同亮相，向街道兩旁圍觀的遊客揮手致意。國民黨立委吳宗憲、台灣民眾黨前立委陳琬惠、宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏、縣議員林聰池、縣議員林麗、礁溪鄉代會主席游見璋及觀光產業界共襄盛會。

今年活動包含「祈水感恩禮」、「溫泉美食市集」、「蘭陽食旅特展」、「歡樂小踩街」及「溫泉馬拉松」等多項精彩活動，並在會場周邊打造浪漫燈光藝術裝置，營造溫馨好拍的冬日氛圍，成為冬季遊客最期待的年度盛事。

溫泉季活動主花車以「礁溪溫泉」在「二○二四-二○二五臺灣好湯金泉獎」中勇奪「十泉十美獎」金獎三連霸，並一舉囊括五項大獎的榮耀為設計概念，象徵礁溪溫泉區作為全臺溫泉領航者的地位，同時展現宜蘭在推動觀光發展上的亮眼成果。

開幕與踩街嘉年華特別邀請享譽國際盛名的日本山形縣花笠舞帶來精采演出，展現跨國文化交流的熱力，今年系列活動亦融入原民與客家等多元文化元素，包括「祈水感恩禮」的客家表演團體 HKG、「蘭陽食旅特展」的客家顏部彩繪，以及「踩街嘉年華」中由國華國中原民舞社帶來的活力熱舞，充分呈現文化交融的精彩魅力。

開幕後將連續七天推出一系列精采活動，自十二月八日至十二月十四日，湯圍溝溫泉公園周邊將以熱鬧繽紛的「歡樂小踩街」點亮冬夜，每日都有主題花車、可愛偶車、與團隊熱力演出。同期間登場的「蘭陽食旅特展」匯集在地特色美食與優質商品，展現宜蘭豐富的食旅魅力。

此外，十二月十三日舉辦的「礁溪溫泉馬拉松」也將號召全台跑者齊聚宜蘭，體驗最具宜蘭特色的旅跑盛宴。今年也特別與在地七家飯店攜手推出十二月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，以宜蘭當季食材入菜，各家飯店端出招牌佳餚，結合溫泉文化打造獨具風味的料理體驗。讓旅客在享受溫泉暖意的同時，也能大啖道地美味，在暖泉與饗宴之間，感受最療癒的冬季旅行。

二○二五冬戀蘭陽溫泉季以浪漫燈光裝置點亮湯圍溝公園，融合礁溪溫泉特色與在地物產，打造獨一無二的光影步道。入口以「蘭陽風景」與「山形縣花笠舞」為主題，運用相框式設計營造趣味互動，成為拍照亮點。沿途可見璀璨光廊，太平山杜鵑花與大白斑蝶於光影中躍動，河道旁的「國蘭隧道」以縣花打造繽紛視覺，宛如走進夢幻花海。復古鐵花窗結合春仔花、櫻花、桂花等花卉意象，呈現宜蘭深厚文化韻味。展區尾聲則以燈光藝術描繪五峰旗瀑布、林美石磐步道、龍潭湖及油杉、金棗、溫泉番茄等特色，帶領遊客在光影中感受宜蘭的自然與土地魅力。

宜蘭縣政府表示，二○二五冬戀蘭陽溫泉季活動豐富多元，從溫泉、美食到光影藝術，盡展宜蘭獨有的人文魅力與冬季活力。今年誠摯邀請全國民眾走進礁溪、走入蘭陽，以泡湯暖身、以美食暖胃、以光影暖心，一同感受冬季最動人的宜蘭風貌，留下屬於冬天的幸福記憶。