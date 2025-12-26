蘭陽老屋新生命計畫成果展 開幕

致力於活化在地老屋、保存地方記憶的「蘭陽老屋新生命計畫」，自昨（廿六）日起至明年一一五年八月三十一日，於壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展，呈現多年來在老屋修繕與地方創生的豐碩成果。再現「新．麗．蘭」-蘭陽老屋新生命2.0成果展開幕式，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，壯圍鄉公所主任秘書張家豪、縣府建設處長邱程瑋共同參與。由噶瑪蘭族耆老帶領祈福，以傳統方式向土地與祖靈致意，也象徵老屋再啟的純粹與敬意。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，老屋不只是建築，更是地方文化的載體，「蘭陽老屋新生命計畫」透過修繕、陪伴與再利用，讓縣內許多老屋重新被看見，也讓文化與生活得以在社區中延續，是台灣鄉村地區老屋創生的模範。

縣府表示，活動期間除了主題展覽外，「新麗蘭老屋」也推出自然風土手作體驗、老屋主題書展、限定茶飲與講座活動，邀請民眾在老屋獨有的氛圍中，貼近生活的角度理解地方價值，看見老屋所代表的文化底蘊與未來可能。

另外，為了傳達壯圍在地的風土特質，此次開幕亦迎來新的駐點夥伴-以時生活工作室。工作室由動植物專家小俊與紡織品創作者婕如共同組成。此次進駐，他們以「土地、植物與生活」為核心，讓老屋成為一處能看見自然循環與在地風土的生活空間。