蘭陽老屋計畫成果展開幕 攜手在地共譜「新．麗．蘭」

再現「新．麗．蘭」-蘭陽老屋新生命2.0成果展開幕式，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣政府提供）

致力於活化在地老屋、保存地方記憶的「蘭陽老屋新生命計畫」，自今(廿六)日起至明年一一五年八月三十一日，於壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展，呈現多年來在老屋修繕與地方創生的豐碩成果。再現「新．麗．蘭」-蘭陽老屋新生命2.0成果展開幕式，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，壯圍鄉公所主任秘書張家豪、縣府建設處長邱程瑋共同參與。由噶瑪蘭族耆老帶領祈福，以傳統方式向土地與祖靈致意，也象徵老屋再啟的純粹與敬意。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，老屋不只是建築，更是地方文化的載體，「蘭陽老屋新生命計畫」透過修繕、陪伴與再利用，讓縣內許多老屋重新被看見，也讓文化與生活得以在社區中延續，是台灣鄉村地區老屋創生的模範。

縣府表示，活動期間除了主題展覽外，「新麗蘭老屋」也推出自然風土手作體驗、老屋主題書展、限定茶飲與講座活動，邀請民眾在老屋獨有的氛圍中，貼近生活的角度理解地方價值，看見老屋所代表的文化底蘊與未來可能。

另外，為了傳達壯圍在地的風土特質，此次開幕亦迎來新的駐點夥伴-以時生活工作室。工作室由動植物專家小俊與紡織品創作者婕如共同組成。此次進駐，他們以「土地、植物與生活」為核心，讓老屋成為一處能看見自然循環與在地風土的生活空間。

「蘭陽老屋新生命計畫」自二O一九年啟動，以老屋為核心串連社區組織、在地居民、青年團隊與多元專業，逐步形成縣內的地方創生平台。計畫透過老屋的保存與再利用，累積了地方工作者、居民與返鄉青年共同參與的能量，讓過去沉寂的空間重新成為生活與文化的場域，並於今年獲得「天下城市治理卓越獎」經濟成長組優選。

作為計畫的重要起點之一的「新麗蘭老屋」在整修與規劃後經歷多年經營與轉變，正式重新開幕。「新麗蘭老屋」曾是方圓數里唯一一家美容院，是村里的所有女子美麗的秘密基地，同時也是隔壁古亭國小長大的孩子們，修整頭髮的大本營。沉寂數年後，由壯圍返鄉青年-小石，以木頭與鐵件進行藝術創作，將老屋改造為結合農產銷售、綠色生活理念推廣與藝術創作展示的特色空間。在小石完成階段性任務後，目前正由宜蘭縣政府為老屋持續保溫。

宜蘭縣政府規劃蘭陽老屋主題展，展示蘭陽老屋公私協力的模式、壯圍在地老屋創生情形、青年返鄉案例，及計畫數年累積的成果介紹，呈現計畫推動多年來的實質累積與轉變。策展團隊希望透過展覽，讓民眾理解老屋活化並非單純的建築工程，而是一個涉及文化保存、社群參與、地方產業與生活方式的長期過程。