蘭陽舊橋恐拆 民團擬向總統陳情

宜蘭縣多個文化團體23日齊聚宜蘭縣政府搶救舊蘭陽鐵、公路橋，將向總統府陳情，要求恢復被縣府廢止的歷史建築身分。（李忠一攝）

宜蘭縣政府廢止舊蘭陽大橋與舊鐵道橋的歷史建築身分，讓舊橋面臨拆除危機，文化團體23日拉高訴求層級，將向總統府陳情，要求恢復舊橋文資身分。陳情發起人林正芳批評說，宜蘭號稱「文化立縣」，縣府去歐洲考察古蹟卻又廢文資，讓他深感無地自容，「實在很沒面子！」

現今通行的蘭陽大橋將改建，公路局與台鐵申請廢止舊蘭陽大橋與舊鐵道橋文資，民國114年文資審議委員會開會後，以舊橋多處損壞、阻水情形嚴重、恐有沖毀狀況等理由，廢止舊橋歷史建築，縣府同年5月發文公告。

縣府公告後，代理縣長林茂盛率團赴歐考察文化，縣府新聞稿還大談觀摩行程帶來發展文化觀光資源等4大具體啟發，讓文化團體相當不滿，也舉辦多場保存舊橋的行動，昨將更將陳情層級拉高至總統府。

宜蘭羅東社大講師陳財發昨以「雞蛋對抗高牆」形容文化保存的困難。他表示，反對因建設輕易廢除文資身分，新舊橋共存對現今科技來說不是難題，河川疏濬才是防洪根本之道。

蘭陽舊橋之所以成為歷史建築，是由大二結文教基金會所提報，基金會執行長吳鴻銘昨指出，舊橋見證宜蘭的交通發展，承載二結居民生活記憶，若解除其文資身分，民間將失去與公路局監督、溝通的機制。

林正芳表示，雖然向縣府請求恢復舊橋文資身分，但縣府直到現在仍不願恢復，因此很擔心舊橋的安危。他表示，真正的「文化立縣」必須從施政上落實，不能一而再、再而三地拆古蹟，然後嘴巴又講說要文化立縣，令人對縣府「非常失望」、「感覺是說一套，做一套。」

林正芳更強調，從頭到尾都沒有反對建設新橋，也相信新、舊可以和平共存，但在無可奈何之下，只能將抗爭態勢拉高，決定將陳情信寄到總統府，也希望縣府能認真看待宜蘭縣的文化資產保護。

宜蘭縣文化局表示，希望創造雙贏，守護民眾的情感記憶及所承載的歷史意義、也要保障人民生命財產安全，為此已請公路局及台鐵公司於規畫設計階段研議提出兼顧保存與安全的可行方案，並要求務必徵詢在地文史團體意見，縣府亦將持續參與相關規畫與討論，廣納各方意見。