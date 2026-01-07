蘭陽舊橋爭議 民團轟喪失文化專業

蘭陽舊橋遭廢止歷史建築的文資身分後，公民團體曾赴宜蘭縣文化局並書寫搶救布條為舊橋請命。（本報資料照片）

宜蘭縣代理縣長林茂盛去年出國考察文化，縣府卻用一紙公文公告廢止蘭陽舊橋的文資身分，搶救蘭陽舊橋與重視文資聲音再次浮上檯面，宜蘭縣文化協會盼望蘭陽舊橋可以恢復歷史建築的身分，也感嘆縣府文化局最大問題是喪失文化專業。

現今仍在通行、橫跨蘭陽溪的蘭陽大橋將改建，一旁與舊鐵路橋共構的蘭陽舊橋，因耐洪能力嚴重不足等因素，去年被廢止歷史建築文資身分，舊橋面臨拆除命運，公民團體發起連署撤銷廢止處分。

縣府公告廢止文資身分後，林茂盛率團訪歐考察文化，讓公民團體痛批「說一套做一套」；近期頭城一處工地發現遺構，文化局第一時間稱是漂流木，因此遭文化界批評，2起文資保存事件引起地方關注。

宜蘭縣文化協會常務監事郭稟翰昨表示，先不論蘭陽舊橋對防洪影響與否的問題，理應先了解舊橋的文資價值，文化局當年認為舊橋有文資價值、登錄為歷史建築，去年又用文化以外的理由廢止舊橋的文資身分。

他指出，在蘭陽舊橋被廢止歷史建築的文資身分後，就有再次向文化局重新提報歷史建築，目前仍在程序中；現在的蘭陽舊橋沒有《文資法》保護，公路局或第一河川分署若要做任何處置，文化局也失去了立場。

頭城的遺構出土也引起地方重視，郭稟翰說，他曾和專家、老師談起頭圍港，這處頭城早期重要的渡船口究竟在哪裡？也是存有爭議，更顯這批遺構的重要性，文化局看到應該要很興奮，但第一時間卻是推卸責任。他表示，蘭陽舊橋廢止文資與頭城遺構的保存，文化局的作法都讓他感覺是失去了專業。

對此，宜蘭縣政府表示，針對蘭陽舊橋案，將依中央機關意見持續完備相關行政作業；至於頭城工程現場發現疑似遺構部分，文化局也會依程序諮詢專家，並尊重文化資產審議會的專業決定。