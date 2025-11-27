蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕燈飾裝置 27日晚點燈

二０二五愛在聖誕．愛在宜蘭活動，二十七日晚間於縣議會紅磚廣場，由代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德等人共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會及社團法人宜蘭縣全福關懷協會，共同推出「二０二五愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動。二十七日晚間於宜蘭縣議會紅磚廣場，由代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、宜蘭縣基督徒聯禱會主席張新創，以及全福關懷協會會長林維政共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾，為冬夜揭開溫馨又充滿祝福的序幕。

此次燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中，高達八點五公尺的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告其將成為宜蘭下一處重要觀光亮點；一旁九點四公尺高的麋鹿牽引著「冬山河鴨母船」，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。廣場中央十二公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象，呈現濃厚的宜蘭風情。

廣告 廣告

蘭陽越夜越美麗歡樂迎耶誕系列活動開跑。（宜蘭縣政府提供）

此外，縣議會前方廣場亦打造全新節慶燈景，以近九公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，逐一呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。議會大樓入口更以段木香菇、牛舌餅、金棗、哈密瓜、奶凍捲及三星蔥等縣內知名農特產品為設計元素，完整展現遊客心目中的蘭陽印象，讓人一走進廣場便能感受濃濃的在地風土與節慶魅力。

之後，宜蘭的聖誕燈飾也將延伸跨區亮相，受邀參加二０二六年新北市政府元宵燈會。