蘭陽黃金柑品質評鑑 頒獎

第廿一屆蘭陽黃金柑品質評鑑競賽昨（九）日在宜蘭縣政府縣民大廳舉行頒獎典禮，同步辦理「二○二五金柑果品創意活動大募集」成果展示，展現宜蘭金柑產業在品質管理與品牌建立上的重要成果。此屆評鑑於去年十二月廿三日辦理，來自員山、礁溪、頭城三大產區共三十六位果農參賽，經專業評審嚴格評選後，由礁溪鄉農會輔導的蔡玉美榮獲「金柑王」殊榮，員山鄉農會輔導的李讚在獲得亞軍，礁溪鄉農會輔導的游宏俊獲得季軍，另亦選出十位優勝果農，展現宜蘭金柑整體栽培實力。由代理縣長林茂盛主持頒獎，縣議會議長張勝德、副議長陳漢鍾、農糧署東區分署長林美華、宜蘭辦事處主任楊軒昂、花蓮農改場蘭陽分場長陳季呈、縣府農業處長李新泰、宜蘭縣農會理事長劉金德、常務監事林登財、總幹事李長珊、礁溪鄉農會理事長李淑芬、總幹事吳宜珮、頭城鎮農會總幹事吳立民及多位縣議員共襄盛會。

歲末金柑正當時，代理縣長林茂盛籲多支持在地優質農產。代理縣長林茂盛表示，每逢歲末年節即是宜蘭金柑盛產季節，全縣金柑種植面積約一九四公頃，年產量約二千公噸。透過品質評鑑與產地分級制度，不僅協助農友精進栽培管理，也讓消費市場能清楚辨識高品質的宜蘭金柑。今年金柑生產過程歷經多次天候挑戰，得獎果農仍能培育出兼具糖度、風味與外觀的優質果品，實屬不易，呼籲民眾多加選購在地金柑，以實際行動支持辛苦的果農。

宜蘭縣農會總幹事李長珊指出，縣農會持續以評鑑、策略聯盟及創意研發三軌並進，串聯農友與在地業者，讓「蘭陽黃金柑」不僅是農產品，更成為具有風味識別與市場價值的宜蘭品牌。

現場安排由蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成示範金柑創意生菜沙拉，由代理縣長林茂盛親自操刀、縣議會議長張勝德、農糧署東區分署長林美華親自體驗擺盤樂趣，頗具巧思。

第廿一屆蘭陽黃金柑品質評鑑競賽，前三名分別是礁溪鄉農會輔導的蔡玉美、員山鄉農會輔導的李讚在、礁溪鄉農會輔導的游宏俊。另亦選出十位優勝果農，分別為員山鄉農會輔導的羅錫恆、游耀東、林溪源，礁溪鄉農會輔導的藍文賢，蘭陽金柑合作社林庭財、林俊吉，青果社宜蘭分社林明禧，青果社宜蘭分社林胡敏、林良翰，頭城鎮農會黃正雄。反映宜蘭金柑產區整體栽培水準。每一顆得獎金柑的背後，都是農民長時間與土地對話的成果。

蔡玉美榮獲「金柑王」分享得獎心情直說，種植金柑已有四十多年，現在是第二代，經營宜富金棗觀光果園，開放採果，種植的金柑有一點二公頃，有產銷履歷，鼓勵推廣金柑鮮食。