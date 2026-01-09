蘭陽黃金柑評鑑 蔡玉美奪金柑王

太平山莊清晨零度出現霧淞展現北國風情。（太平山國家公園提供）

記者張正量∕宜蘭報導

第二十一屆「蘭陽黃金柑品質評鑑」九日在宜蘭縣政府縣民大廳舉行頒獎典禮，會中同步展出「金柑果品創意活動大募集」成果，展現宜蘭金柑在品質管理、品牌打造與創意加值上的重要成果。

此次金柑評鑑有來自員山、礁溪、頭城三大產區共三十六位果農參賽。經專業評審嚴格評定後，由礁溪蔡玉美奪下「金柑王」，員山鄉李讚在獲亞軍、礁溪鄉游宏俊獲季軍。

代理縣長林茂成表示，現在是宜蘭金柑盛產時節，全縣種植面積約一佰九十四公頃，年產量約二千公噸。透過品質評鑑與產地分級制度，不僅協助農民提升栽培管理，也讓消費者能輕鬆辨識高品質果品，他呼籲民眾多選購在地金柑，以行動支持辛勤耕作的農友。

頒獎典禮同步展出金柑創意加值成果，請來烏石港酒店主廚林錦成示範金柑料理，透過甜點、飲品與創意料理，展現金柑多元風味與故事，讓蘭陽黃金柑不僅是農產品，更是具有風味識別與市場價值的宜蘭品牌。

本屆評鑑由農改場、學界與農政單位組成評審，以糖度、色澤、外觀與風味等指標評分，除前三名外，另選出十位優選果農，包括員山鄉羅錫恆、游耀求、林溪源，礁溪鄉藍文賢，蘭陽金柑合作社的林庭財、林俊吉，青果社宜蘭分社的林明禧、林胡敏、林良輸，以及頭城鎮農會的黃正雄。