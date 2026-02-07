「蘭馨精神」暖台中 美亞聯手弗傳慈心 歲末助老傳承公益善念

【警政時報 江雁武／綜合報導】歲末寒冬臨至，台中市暖心公益持續綻放。台中市美亞國際蘭馨交流協會攜手弗傳慈心基金會發起歲末捐贈行動，凝聚女性力量為台中邊緣獨居長者送上禦寒物資，以實際行動讓愛心溫暖整個冬日。此次公益行動由身兼美亞蘭馨會長與弗傳慈心基金會執行長的楊月婷發起，延續往年歲末助老傳統，短時間內便募得豐厚物資，讓公益善意在社群中快速傳遞，也讓「女人幫助女人」的蘭馨精神延伸至對社會弱勢的全面關懷。

廣告 廣告

作為長期深耕台中公益領域的雙重領袖，楊月婷多年來堅持於歲末發起助老行動，去年為長者捐贈暖心棉被後，今年藉由美亞蘭馨的平台號召協會姊妹，啟動「美亞暖心愛捐贈老人外套及襪子活動」。號召一出，立刻獲得蘭馨姊妹們的熱烈響應，短短時間內便順利達成募款目標，共募集到襪子310雙、禦寒外套32件、發熱衣3件及衛生紙五大箱。這些滿載溫暖的物資將全數贈予台中地區邊緣護老人群，為他們抵禦冬日寒意，讓長者們能度過一個溫暖祥和的新年。

凝聚女性力量 美亞蘭馨攜弗傳慈心，歲末寒冬送暖台中邊緣老人。(圖/記者澄石翻攝)

楊月婷表示，此次公益行動的順利推進，是美亞蘭馨與弗傳慈心的善意交融，更是蘭馨姊妹們愛心的凝聚。「一雙襪子、一件外套，看似微小的心意，卻能為長者帶來實實在在的溫暖。這份善念不僅是一次性的捐贈，更是我們要持續做下去的承諾，蘭馨愛、美亞愛、弗傳愛，我們的愛心永遠不打烊。」簡單的話語，道出了兩大公益團體堅守的初心，也讓歲末的台中彌漫著溫馨的善意。

台中市美亞國際蘭馨交流協會秉持國際蘭馨總會「Best for Women」的核心理念，以「女人幫助女人」為使命，長期凝聚台中女性菁英力量，深耕婦女賦權、社區關懷與國際交流領域。作為台中市蘭承國際蘭馨交流協會的母會，美亞蘭馨更積極傳承公益經驗，帶動下屬分會共同擴大公益影響力，讓蘭馨精神在台中遍地開花。美亞蘭馨創會長龔美暖對此表示，協會始終堅信，公益的力量在於傳承與擴散，此次與弗傳慈心的合作，既是跨團體的善意聯動，也是蘭馨精神向社會弱勢群體的延伸，未來將繼續帶領協會，以更多元的方式回饋社會。

美亞蘭馨聯手弗傳慈心，歲末捐暖物守護台中邊緣長者。(圖/記者澄石翻攝)

身為蘭承國際蘭馨交流協會創會長，同時也是台灣省國際蘭馨交流協會新任理事長的蔡佳欣，對母會美亞蘭馨的公益付出深感驕傲與感動。她表示，美亞蘭馨作為前輩，為後續成立的蘭承會樹立了良好的公益典範，「母會在堅守婦女賦權初心的同時，不忘關懷社會弱勢，這種精神也激勵著蘭承會的每一位姊妹，未來我們也將緊跟母會步伐，共同參與更多公益行動，讓蘭馨的愛心溫暖更多需要幫助的人。」

從婦女賦權到社區助老，美亞蘭馨以實際行動詮釋了「Best for Women」理念的深層內涵，而與弗傳慈心基金會的跨界合作，更是開啟了台中公益合作的新樣式。歲末的這場暖心捐贈，不僅為台中邊緣長者帶來了冬日的溫暖，更讓公益的種子在更多人心中生根發芽，相信在兩大團體的持續努力下，這份跨越寒冬的善意，將成為台中公益領域一道持久的亮麗風景。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！